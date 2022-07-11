Z-TOWN или как начать жить лучше?

Вопрос «Как жить лучше?» из разряда философских. Для каждого «лучше» означает разные вещи. Кто-то хочет большую заработную плату, другой - отдыхать в Турции, третий - большую квартиру…

И у каждой из этих ситуаций есть подводные камни. Вас повысили в должности, выросла заработная плата, но, оказывается в офисе у вас был конкурент, и теперь ежедневно он отравляет вам жизнь, каждый рабочий день превратился в борьбу и вы получаете массу негативных эмоций, на работу идти просто пытка. Или еще пример, ура, поехали отдыхать в Турцию, выпили кружку пива, поругались с женой, отдых отравлен. Или, наконец-то, купили большую квартиру, делали ремонт, подрядчик сделал некачественно, с расходами обманул, и деньги не вернул, переехали, как есть. Шумоизоляция плохая, сосед ежедневно возмущается, что шумят ваши дети, доходит до скандала. Отрываетесь на детях, чтобы не играли, дети обижены… Такого «лучше» вы хотели? Конечно же, нет.

Получается, что «лучше», если ваши ожидания оправданы или даже жизнь их превзошла, то есть вы получили позитивную эмоцию, вы спокойны и удовлетворены. Так вот, когда разрабатывался проект Z-town, его авторы долго думали, как же в наших квартирах жить «лучше», в чем оно это «лучше». Итак, пройдемся по пунктам. Слово директору девелоперской компании "Новый код" Наталье Казенновой.

Качество

Мы добавили шумоизоляции, качественного освещения, утеплили лоджии, чтобы их можно было использовать как кабинеты, поработали над уровнем теплопроводности. Также, мы выровняем стены, все углы будут 90 градусов, чтобы можно было мебель просто устанавливать, а не подгонять под неровные поверхности. Кондиционеры будут в каждой комнате, включая кухню.

Безопасность и комфорт

Закрытая территория с охраной, видеонаблюдение на каждом этаже и на всем внешнем периметре, система доступа во все помещения. В нашем комплексе запланирован хорошо освещенный паркинг с мойкой самообслуживания и зарядными устройствами для самокатов и электромобилей, куда будут опускаться лифты. На верхнем этаже будет коворкинг зона с панорамными видами на водохранилище, с вендинговыми аппаратами и разделенными зонами. Если вам нужно поработать, а дома мешают дети, или пришли гости, а места в квартире мало, вы можете провести время в коворкинге, а кто-то придет туда просто почитать книгу или полюбоваться в окно.

Спорт и дети

Во дворе предусмотрен детский домик с дежурным аниматором, который будет заниматься с вашими детьми, рисовать, проводить конкурсы, играть, делать зарядку, а также комната, где подростки смогут поиграть в настольные игры. Спортсменам не стоит ехать далеко, на первых этажах комплекса будет два фитнес-зала.

Быт и домашние животные.

Также вы сможете воспользоваться прачечной самообслуживания или гладильной, оборудованной прессами, чтобы сократить время глажки постельного белья, например. Мы запроектировали маленькие комфортные кладовые для тех, кому некуда сложить оставшиеся от ремонта стройматериалы, велосипеды, санки и прочие вещи, которым не место в квартире. Большие колясочные внизу и маленькие на каждом этаже добавят комфорта родителям малышей, там же можно будет помыть колеса. Душевые для собак, возвращающихся с прогулки, будут комфортными, чтобы вы могли повесить одежду, искупать собаку и не обрызгаться с ног до головы, взять из шкафчика полотенце и вытереть лапы.

Эмоции

Будет очень красиво, авторский фасад с подсветкой, дизайнерские отделки подъездов и мест общего пользования, уютный ресепшн с консьержем, ландшафтный дизайн во дворе, автоматический полив, деревянные настилы, беседки с диванами и уличными матрацами. Мы вложили туда мысль «Хочу чувствовать себя дома, уже открывая калитку или ворота во двор». Потрясающие виды из окон также добавят вам позитивного настроения.

Сервис

Это когда консьерж вам улыбается, когда можно заказать уборку, стирку, глажку тут же за дополнительные деньги. Если вы переживаете за вашего ребенка студента, то многие вопросы могут быть урегулированы. Выгулять собаку или покормить кошку, полить цветы или получить посылку, это тоже будет возможно. Качество сервиса, входящего в стоимость тарифа, должно быть и будет на высоком уровне.

В нашем комплексе вы не увидите пожелтевшие газоны или мусор, который лежит на территории несколько дней. Застройщик приобретет заранее снегоуборочную технику, поломоечные машины и прочее дополнительное оборудования для удобства сервисной компании. А она уже заранее организована и начала свою работу в области цифровизации. Удобное приложение, с которого можно узнать все о работе компании из ежедневных отчетов, тут же вы сможете контролировать и оплачивать свои счета, смотреть о расходах компании. Информация с параметрических счетчиков будет считываться автоматически, и вам не придется ничего заполнять. С помощью приложения вы сможете дать доступ в комплекс вашим гостям, такси или службе доставки.

Z-town получил высшую категорию в городе класса С умного дома. Теперь о стоимости сервиса. На сегодняшний день мы оцениваем его в 60 рублей за квадратный метр, это в два - три раза дороже, чем в среднем по городу. Например, если у вас квартира 70 квадратных метров, то вы переплатите 2100 - 2800 рублей в месяц. Но будет существенная экономия за отопление и горячую воду, порядка 50 процентов от общегородской, так как в каждом доме запроектирована экономичная котельная на крыше.

Отделка

Собственники, которые знают нас на рынке по проектам «Трамвай желаний» и «Острова», подтвердят, что наша отделка – это их самое лучшее и выгодное решение при покупке квартиры. Пока еще не все понимают, что «отремонтируем сами, папа кладет плитку, муж сможет поклеить обои…» - это иллюзия. В конечном итоге, вы потратите больше денег и времени на поиск и покупку необходимых материалов. Также десять процентов квартир будут полностью меблированы, на каждую квартиру мы готовим дизайн-проект.

Важно понимать, что все эти важные моменты при поиске и обустройстве жилья - не наши фантазии. Это точно будет! Мы знаем, как это сделать и умеем это делать.

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