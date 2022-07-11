«Ярко выраженный шоколадный вкус, сочный и нежный»: что воронежцам приготовить в день шоколада

Впервые праздник отметили французы в 1995 году.

Самый приятный и вкусный день в году – Всемирный день шоколада – сладкоежки отмечают 11 июля. Впервые его отпраздновали французы в 1995 году. С тех пор популярность сладкого дня растет с каждым годом. Уже сегодня его проводят в России, Германии, Швейцарии, Италии и во многих других городах мира.

В честь этого праздника «Комсомольская правда» решила подготовить рецепт торта «Трюфель» для настоящих гурманов. Кондитер - шоколотье Ксения Резцова поделилась рецептом сладкого лакомства. Ксения отметила, что торт обладает ярко выраженный шоколадным вкусом. Он сочный и нежный. При этом легко готовится: все ингредиенты есть под рукой буквально у каждой хозяйки. Ну что, приступим.

Авторский рецепт торта «Трюфель»

Для коржей понадобятся следующие ингредиенты:

Яйца – 9 шт

Сахар – 250 гр.

Горячая вода – 45 гр.

Какао – 45 гр.

Кукурузный крахмал – 45 гр.

Мука – 175 гр.

Разрыхлитель – 7 гр.

Шаг 1. Приготовление

1. Взбиваем желтки с половиной сахара.

2. Добавляем разрыхлитель, муку, крахмал, какао и воду.

3. Отдельно взбиваем белки с оставшимся сахаром до плотных пиков.

4. На пергаменте рисуем круги диаметром 20 см и выкладываем в каждый по 3 столовые ложки (размазываем).

5. Выпекаем в разогретой до 170-180 ° духовке не более 7-8 минут. Время будет зависеть от вашей духовки.

Шаг 2. Сироп для пропитки

Нам нужно:

Сок от вишни – 90 гр.

Сахар – 45 гр.

Ликер – 30 гр.

А теперь готовим!

1. Доводим до кипения сок с сахаром.

2. Снимаем с огня.

3. Добавляем ликер.

4. Пропитываем каждый корж после остывания.

Шаг 3. Крем-ганаш

Покупаем следующие ингредиенты:

Сливки 33-35% – 1 литр.

Горький шоколад – 300 гр.

Самое время сделать крем-ганаш

1. Доведите сливки до первых пузырей. Но кипятить не нужно.

2. Залейте шоколад в сливки. Размешайте до однородности.

3. Остудите получившуюся массу и уберите в холодильник минимум на 3 часа. Конечно, в идеале на всю ночь.

4. После взбейте до пышного крема.

Шаг 4. Сборка

1. Промазываем коржи (по желанию, можно положить вишню через два слоя).

2. Далее убираем коржи на стабилизацию в холодильник на 4-6 часов.

3. После достаем и декорируем наш торт «Трюфель».