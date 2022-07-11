«Ярко выраженный шоколадный вкус, сочный и нежный»: что воронежцам приготовить в день шоколада

Впервые праздник отметили французы в 1995 году.
Самый приятный и вкусный день в году – Всемирный день шоколада – сладкоежки отмечают 11 июля. Впервые его отпраздновали французы в 1995 году. С тех пор популярность сладкого дня растет с каждым годом. Уже сегодня его проводят в России, Германии, Швейцарии, Италии и во многих других городах мира.
В честь этого праздника «Комсомольская правда» решила подготовить рецепт торта «Трюфель» для настоящих гурманов. Кондитер - шоколотье Ксения Резцова поделилась рецептом сладкого лакомства. Ксения отметила, что торт обладает ярко выраженный шоколадным вкусом. Он сочный и нежный. При этом легко готовится: все ингредиенты есть под рукой буквально у каждой хозяйки. Ну что, приступим.
Авторский рецепт торта «Трюфель»
Для коржей понадобятся следующие ингредиенты:
Яйца – 9 шт
Сахар – 250 гр.
Горячая вода – 45 гр.
Какао – 45 гр.
Кукурузный крахмал – 45 гр.
Мука – 175 гр.
Разрыхлитель – 7 гр.
Шаг 1. Приготовление
1. Взбиваем желтки с половиной сахара.
2. Добавляем разрыхлитель, муку, крахмал, какао и воду.
3. Отдельно взбиваем белки с оставшимся сахаром до плотных пиков.
4. На пергаменте рисуем круги диаметром 20 см и выкладываем в каждый по 3 столовые ложки (размазываем).
5. Выпекаем в разогретой до 170-180 ° духовке не более 7-8 минут. Время будет зависеть от вашей духовки.
Шаг 2. Сироп для пропитки
Нам нужно:
Сок от вишни – 90 гр.
Сахар – 45 гр.
Ликер – 30 гр.
А теперь готовим!
1. Доводим до кипения сок с сахаром.
2. Снимаем с огня.
3. Добавляем ликер.
4. Пропитываем каждый корж после остывания.
Шаг 3. Крем-ганаш
Покупаем следующие ингредиенты:
Сливки 33-35% – 1 литр.
Горький шоколад – 300 гр.
Самое время сделать крем-ганаш
1. Доведите сливки до первых пузырей. Но кипятить не нужно.
2. Залейте шоколад в сливки. Размешайте до однородности.
3. Остудите получившуюся массу и уберите в холодильник минимум на 3 часа. Конечно, в идеале на всю ночь.
4. После взбейте до пышного крема.
Шаг 4. Сборка
1. Промазываем коржи (по желанию, можно положить вишню через два слоя).
2. Далее убираем коржи на стабилизацию в холодильник на 4-6 часов.
3. После достаем и декорируем наш торт «Трюфель».