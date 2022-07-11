Последние новости Воронежа на 11 июля 2022 года: штормовое предупреждение, отключение воды и клен с иллюминацией

Днем в понедельник в регионе может быть до +36°. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Непогода обрушилась на Воронеж 10 июля. В микрорайоне Шилово встретились мощный град и красивая радуга. В Коминтерновском районе был сильный дождь с ветром, улицы залило. А в центре города - на Донбасской - от ветра упало дерево, перегородив одну из полос движения. Еще одно упало на Новгородской.

На 11 июля спасатели продлили штормовое предупреждение по жаре. Согласно прогнозу воронежских синоптиков днем в понедельник в регионе может быть до +36°. Кроме того, ожидается усиление юго-восточного ветра - до 15-20 метров в секунду. В такую погоду от любой искры может очень быстро развиться серьезный природный пожар. Поэтому категорически запрещены любые виды огневых работ и применение открытого огня.

Горожан, которые установили иллюминацию на один из кленов на проспекте Революции, накажут. Как сообщили в мэрии, недавно высаженное на реконструируемом проспекте дерево неизвестные обмотали проводами с подсветкой. Однако все клены-крупномеры находятся на постоянном контроле подрядной организации, и несанкционированную иллюминацию обнаружили сразу же во время полива. Чиновники обратились к правоохранителям, чтобы наказать виновных.

Воронежские коммунальщики продолжают профилактические работы по подготовке отопительной системы к новому осенне-зимнему сезону. Известен перечень домов, жильцам которых отключат горячую воду на неделе с 11 по 15 июля. Ограничения ожидают почти шесть десятков адресов. Полный список - по ссылке.