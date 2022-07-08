Подорожание проезда и гостиницы с молотка: экономические новости недели для воронежцев

Вадим Кстенин заявил, что проезд должен подорожать до конца года Фото: с сайта мэрии Воронежа

Чем мэр объяснил необходимость роста тарифа на проезд в маршрутках Воронежа? Сколько средств потратят на второй этап реконструкции Остужевской развязки? Почем продают пятизвездочные гостиницы? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Гостиничный комплекс за 2 млрд рублей

На трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе появится новый гостиничный комплекс с брендовыми магазинами, кафе, заправками, шиномонтажом и стоянками. Инвесторы планируют вложить в проект 2 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации – два года.

Пока инвесторов не называют. Известно, что это московская и воронежская компании. Участок уже передали предпринимателям. Сейчас предстоит перевести его из категории земель «сельскохозяйственного назначения» в «земли для коммерческого использования». Участок расположен недалеко от села Криница в нескольких километрах от границы с Ростовской областью. Земли располагаются по обеим сторонам трассы «Дон» - по 4 га с каждой.

Проезд в Воронеже должен подорожать

Мэр Вадим Кстенин заявил, что плата за проезд в воронежских маршрутках должна вырасти до конца 2022 года. По его словам, частные перевозчики не могут обновить подвижной состав из-за потерь в период пандемии. При этом тариф в Воронеже остается одним из самых низких в стране. Повышение необходимо уже не только для обновления подвижного состава, но и для того, чтобы эта сфера в принципе продолжила функционировать.

- У нас была договоренность с перевозчиками: они будут обновлять автопарки, а мы будем давать возможность компенсировать расходы за счет постепенного небольшого роста тарифов. Но два предыдущих года - ковидные, экономически сложные, и мы не могли себе позволить допустить поднятия тарифов, когда у людей значительные финансовые трудности. Поэтому процесс обновления пассажирского транспорта приостановился, - пояснил Кстенин. - Особенно тяжело приходится перевозчикам, имеющим технику большой вместимости - эксплуатация автобусов большого класса значительно тяжелее с точки зрения экономики, нежели эксплуатация малого и среднего класса.

«Арт-отель» и Ramada Plaza выставили на продажу

Пятизвездочные гостиницы «Арт-отель» и Ramada Plaza продают по аукциону. Дело в том, что компания «Стройсервис», которой принадлежит большая часть имущества гостиниц, попала под процедуру банкротства.

Владелец имущества попал под банкротство Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Начальная максимальная цена – 975 млн рублей. За указанную сумму покупателям предлагают здания отелей, лифты, мебель, посуду и другие предметы быта. К примеру, наволочки оценили в 138 тысяч рублей, а чашки и пылесос в 28 тысяч. За ночные шторы просят больше миллиона рублей.

На второй этап ремонта Остужевской развязки потратят больше двух миллиардов

Мэр Вадим Кстенин анонсировал торги на второй этап реконструкции Остужевской развязки. Необходимые для этого документы уже готовы. Строительно-монтажные работы обойдутся в 2,05 млрд рублей. Из них 1,26 млрд выделят уже в 2023 году. Ранее мэр оценивал второй этап в 1,7 млрд рублей, однако расчеты показали, что этой суммы не хватит. Кстенин подписал распоряжение, которое позволяет выйти за указанные лимиты.

Власти обозначили инвестиционные обязательства коммунальщиков на 2022 год

Глава управления госрегулирования тарифов Евгений Бажанов на планерке в правительстве области обозначил суммы, которые должны инвестировать ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» и «РВК-Воронеж» в коммунальное хозяйство в 2022 году.

Так, «Квадра» обязана вложить 939 млн рублей в 41 мероприятие инвестпрограммы. Из этой суммы 656 млн собрано за счет тарифов (26 мероприятий). Самое крупное - модернизация газотурбинного двигателя с заменой модуля горячей части и камеры сгорания - обойдется в 315 млн.

Водоканал должен вложить 1,021 млрд рублей в 46 мероприятий. За счет тарифных источников – 24 на 360 млн рублей. В частности, проведут реконструкцию напорного водовода диаметром 1000 мм за 52 млн рублей, узла механической очистки стоимостью 80 млн и канализационного коллектора на улице Землячки за 42 млн рублей.

Новый завод в индустриальном парке «Масловский»

В индустриальном парке «Масловский» запустили новый завод «РГМ-нефть-газ-сервис». О проекте рассказал глава департамента экономического развития Данил Кустов.

фото: департамента экономического развития Воронежской области Фото: Предоставлено

Предприятие будет поставлять оборудование для ремонта нефтегазовых скважин в «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», а также за границу. Сумма инвестиций составила 1 млрд рублей. На предприятии открыли 150 новых рабочих мест.

Отметим, аналогов подобного производства в России нет – проект реализуется в рамках импортозамещения.