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Дом. Семья8 июля 2022 13:15

В Воронеже лисенок вышел к людям в поисках еды

Специалисты напоминают, что дикие животные в городе могут быть очень опасны
Софья МАНЬКОВА
Подкормка любых диких животных влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни

Подкормка любых диких животных влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни

Фото: принтскрин видео.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен лисенок. Съемка сделана в одном из гаражных кооперативов на левом берегу Воронежа. Детеныш затерялся среди гаражей. А очевидец попытался покормить его бананом, но, видимо, лисы бананы не едят.

Рыжий малыш подходит доверчиво, не стесняется. Вынюхивает и копает землю в поисках пропитания. На первый взгляд - здоровый и спокойный зверь. Однако следует предупредить о том, что подкормка любых диких животных влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни. У них пропадает страх перед человеком, включается режим одомашнивания, скорее даже паразитирования. В дальнейшем это может вызвать агрессию по отношению к людям, например животные могут агрессивно требовать корм.

Заметить лис на улицах в последние годы легче, так как условия стали для них более благоприятными. Биолог-охотовед из Воронежского биосферного заповедника Александр Мишин рассказал, что эти животные часто выходят в город и просто живут там. В районе свалок, парков, примыкающих зеленых участков.

- Молодые особи расселяются, им нужна собственная территория. Они пытаются найти свое место и еду.

- Можно ли их кормить?

- Не стоит. Если лиса пришла в город - еду себе найдет. Куча открытых мусорок и так далее. Так же здесь кормятся собаки, вороны, крысы.

- Что делать, если увидели лису в городе?

- Лучше с ней не общаться. Если видите, что у нее неадекватное поведение - шатающаяся походка, агрессия, слюноотделение - срочно звоните в ближайшую ветеринарную службу. Это может быть бешенство, и стоит как можно быстрее ее ликвидировать. Бешенство - болезнь крайне опасная, смертность практически сто процентов. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году в Воронежской области выявили шесть случаев бешенства.

- Какие еще животные выходят в город из леса?

- Из крупных животных в город выходят косули - их периодически встречают в парках. Из мелочи - ежики, летучие мыши. Они здесь просто могут нормально жить - на пустырях и в заброшенных местах.

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