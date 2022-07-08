В Воронеже лисенок вышел к людям в поисках еды

Подкормка любых диких животных влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни Фото: принтскрин видео.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен лисенок. Съемка сделана в одном из гаражных кооперативов на левом берегу Воронежа. Детеныш затерялся среди гаражей. А очевидец попытался покормить его бананом, но, видимо, лисы бананы не едят.

Рыжий малыш подходит доверчиво, не стесняется. Вынюхивает и копает землю в поисках пропитания. На первый взгляд - здоровый и спокойный зверь. Однако следует предупредить о том, что подкормка любых диких животных влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни. У них пропадает страх перед человеком, включается режим одомашнивания, скорее даже паразитирования. В дальнейшем это может вызвать агрессию по отношению к людям, например животные могут агрессивно требовать корм.

Заметить лис на улицах в последние годы легче, так как условия стали для них более благоприятными. Биолог-охотовед из Воронежского биосферного заповедника Александр Мишин рассказал, что эти животные часто выходят в город и просто живут там. В районе свалок, парков, примыкающих зеленых участков.

- Молодые особи расселяются, им нужна собственная территория. Они пытаются найти свое место и еду.

- Можно ли их кормить?

- Не стоит. Если лиса пришла в город - еду себе найдет. Куча открытых мусорок и так далее. Так же здесь кормятся собаки, вороны, крысы.

- Что делать, если увидели лису в городе?

- Лучше с ней не общаться. Если видите, что у нее неадекватное поведение - шатающаяся походка, агрессия, слюноотделение - срочно звоните в ближайшую ветеринарную службу. Это может быть бешенство, и стоит как можно быстрее ее ликвидировать. Бешенство - болезнь крайне опасная, смертность практически сто процентов. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году в Воронежской области выявили шесть случаев бешенства.

- Какие еще животные выходят в город из леса?

- Из крупных животных в город выходят косули - их периодически встречают в парках. Из мелочи - ежики, летучие мыши. Они здесь просто могут нормально жить - на пустырях и в заброшенных местах.