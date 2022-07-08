ВТБ в Воронеже увеличил выдачу ипотеки на 70% в июне

.

Этому способствовало снижение ставок по государственным и банковским программам. ВТБ в Воронежской области в первый месяц лета выдал жилищных кредитов на 566 млн рублей, что на 70% превысило результат мая. По итогам полугодия выдачи составили 5,3 млрд рублей, средний чек превысил 2,9 млн рублей. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился.

По итогам первого полугодия 64% продаж ипотеки в воронежском ВТБ пришлось на кредиты с господдержкой. По этим программам было заключено более 1,1 тыс. сделок на 3,4 млрд рублей. 36% от общего объема выдач составили продажи по стандартным программам банка, по которым клиенты чаще приобретают вторичное жилье. В этих рамках воронежский ВТБ оформил 656 кредитов на 1,9 млрд рублей.

В целом по стране в банке ВТБ( ПАО) по итогам первого полугодия 96,5 тыс. заемщиков оформили ипотеку на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой. Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют людям планировать сделки по купле-продаже недвижимости