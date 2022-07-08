«Быть терпеливыми и уметь прощать»: воронежцы поделились секретами семейного счастья

Восьми супружеским парам вручили медали «За любовь и верность». Фото: Виктория КУЧИНА

7 июля, накануне Дня Петра и Февронии, в ЗАГСе Железнодорожного района Воронежа состоялась церемония чествования восьми супружеских пар, которым вручили медали «За любовь и верность». Историей своих отношений с нами поделились три семьи.

Владимир и Ольга Лесниковы, вместе 27 лет.

Познакомились Владимир и Ольга на Северном мосту. Тогда курсант увидел девушку необыкновенной красоты и был мгновенно покорен. Уже через неделю сделал предложение.

– Это была любовь с первого взгляда. Мост связал две судьбы. Случайная встреча переросла в долгую семейную жизнь. Надеюсь, она будет еще длиннее. Ведь 27 лет – это середина пути, – говорит Ольга.

Свадьба Лесниковых.

Сама она сегодня занимается защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, а ее супруг – военный летчик-инструктор.

В семье Лесниковых царят идиллия и уют. Ольга признается, что каждый раз у нее от счастья замирает сердце, когда она открывает дверь своему мужу.

– Конечно, раздоры бывают, – не скрывает собеседница. – Но я к этому отношусь совершенно спокойно. Ведь в ссоре рождается истина. Просто нужно уметь уступать и быть мудрее.

Ольга говорит, что муж сделал для нее многое. Главное – подарил сына и, как бы это банально ни звучало, Воронеж.

– Это самое важное в моей жизни. Сын – гордость, счастье и будущее нашей семьи.

Владимир и Ольга Лесниковы. Фото: Виктория КУЧИНА

Однозначно, секрет семейного счастья семьи Владимира и Ольги заключается в любви. Ведь если руководствоваться этим чувством, то все разногласия забудутся и больше не вспомнятся.

Владимир и Валентина Кривоносовы, 45 лет вместе.

В апреле супруги отметили сапфировый юбилей. Познакомились они в ташкентском авиационном институте. Как только Владимир увидел Валентину, то решил, что эта девушка создана для него.

– Через десять дней после нашего знакомства Володя сделал мне предложение. Я его слова всерьез не приняла, – говорит супруга.

А потом студента срочно отправили в колхоз. Сотовых телефонов не было, и девушка обиделась, что кавалер пропал так внезапно. Вскоре вернулся, пришел к любимой и сказал, что женится на ней 20 апреля. Владимир ошибся всего на три дня: 23 апреля 1977 года они вступили в брак.

Свадьба Кривоносовых. Фото: Предоставлено "КП"

Все эти годы пара прожила в любви и согласии. Однако разногласия тоже были.

– А как без них. Семьи без ссор не бывает. По молодости справлялись с ними сложно, сейчас уже проще, потому что привыкли друг к другу, – говорит Валентина.

– Помолчим пять минут – и все, – добавляет Владимир.

– Да, скучно нам друг без друга, – перебивает супруга.

Муж сейчас трудится в энергетической отрасли, жена – сотрудница института МВД.

В семье Кривоносовых есть очень трогательная история, которую Валентина никогда не сможет забыть.

– У нас был говорящий попугай. И он случайно погиб. Тогда мы всей семьей очень сильно страдали. Я ушла на работу заплаканная. Прихожу домой, а на подоконнике стоит попугайчик. Муж съездил в зоомагазин и купил его, – делится героиня.

– Я купил, чтобы они не плакали, – говорит Владимир.

Владимир и Валентина вместе уже 45 лет. Фото: Виктория КУЧИНА

– А в чем секрет вашего счастья?

– Семейное счастье – это любовь, – утверждает глава семьи. – А что такое любовь? Как сказал один из великих, кто сможет объяснить, что такое любовь, тот врет.

По мнению супругов, самое главное, чему должен научиться каждый в семье, – это быть терпеливым и уметь прощать. Тогда можно не только сапфировую свадьбу отметить, но и платиновую.

Михаил и Ольга Николаенко, 47 лет вместе.

Познакомились Михаил и Ольга на студенческой весне, а соединила их музыка. Юная студентка музыкального училища пришла к своей подруге в сельскохозяйственный институт, чтобы помочь подготовить концертный номер, там был и Михаил.

– У нас есть одна фотография, которую сделал друг Миши. На ней мы сидим и смотрим друг на друга, глаз не можем оторвать. Это была любовь с первого взгляда, – делится Ольга.

Два года молодые люди встречались, а в 1975-м поженились. Вскоре у супругов родился сын, после – еще двое и дочка. Сейчас у них шестеро внуков.

Свадьба семьи Николаенко. Фото: Предоставлено "КП"

Глава семьи – ветеринарный врач на кафедре терапии и клинической диагностики воронежского аграрного университета, жена – бывший педагог музыкального училища.

За 47 лет в семье Николаенко было многое: и радость, и слезы, и ссоры. Но со всем они справлялись, потому что любят по-настоящему.

– Хотя и говорят, прожили всю жизнь душа в душу, это не значит, что без обид. Но главное – была и есть любовь. Если она сохранилась, то все поймешь и простишь, – рассказывает Ольга.

Также, по словам героини, ее муж очень хороший семьянин. Во время девяностых, перестройки Михаил смог прокормить семью, одеть ее и дать образование детям. По сей день он всегда балует свою жену цветами. Знает, что ромашка – любимый цветок Ольги.

– Однажды Миша поехал в поле и привез их охапку, – с улыбкой говорит жена. – Это было очень неожиданно.

– Да, – скромно улыбается муж.

Михаил и Ольга Николаенко считают, что любовь всегда держится на понимании. И говорят, если любите, то ничего не ждите от своей второй половинки. Каждый должен трепетно относиться к другому, ценить и уважать. Тогда все будет хорошо.