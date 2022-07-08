Последние новости Воронежа на 8 июля 2022 года: экс-ректора из суда увезли на скорой, а бывший депутат отделался штрафом за мошенничество

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сергей Колодяжный уехал из воронежского суда на скорой. Очередное заседание по делу бывшего ректора воронежского опорного университета сорвалось из-за плохого самочувствия подозреваемого. Колодяжный заявил, что ему нехорошо перед началом заседания. Суд рассмотрел его заявление и принял решение вызвать на место медиков. Из зала бывшего ректора отвезли в БСМП. По одной из версий, проблемы возникли из-за нарушения графика приема лекарств. У Колодяжного есть ряд хронических заболеваний. Напомним, бывшего ректора ВГТУ обвиняют в растрате 58 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили в феврале 2020 года.

Еще один воронежец погиб во время спецоперации на Украине. Как сообщили в облправительстве, уроженец Бутурлиновского района Роман Иголкин скончался в бою в Мелитополе. Известно, что ему было 43 года. После школы Иголкин окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина.

Бывший депутат Областной думы Сергей Почивалов и бизнесмен Александр Чуба отделались штрафами за мошенничество. Ленинский районный суд признал их виновными. Почивалов заплатит 750 тысяч рублей, а его подельник 250. Почивалова задержали в феврале 2021 года. По версии следствия, экс-депутат и предприниматель поставляли комбинатам благоустройства Железнодорожного, Левобережного, Коминтерновского и Центрального районов некачественный песок. Компания Почивалова заключала контракты с коммунальщиками, а фирма Чубы занималась перевозками. На этом бизнесмены «сэкономили» 11 млн рублей.

В Коминтерновском районе Воронежа произошла третья коммунальная авария за неделю. Утром 7 июля без воды остались жители девяти домов на улице Генерала Лизюкова и двух на Хользунова. ЧП случилось на водопроводной линии диаметром 400 мм. Специалисты водоканала проводили работы на глубине 2,5 метра. Около пяти часов вечера аварию ликвидировали и возобновили подачу холодной воды в многоэтажки района.

Маршруты №78 (микрорайон Подклетный – завод ГОО) и №85 (улица Перхоровича – Сады Дальние) возобновят работу 12 июля. Ранее в мэрии сообщили, что с перевозчиками – ООО «Пассажиртранс» и ООО «Отдых+» расторгли контракты, так как маршрутки выходили на линию не по расписанию. Жители неоднократно жаловались на долгое ожидание на остановке. Теперь обслуживать маршруты будет муниципальная компания «Воронежпассажиртранс».