Выходные в Воронеже: бардовский, семейный и исторический фестивали

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

8 июля в Воронеже состоится гражданско-патриотическая акция «Zа Россию» в поддержку Донбасса и российской армии, проводящей спецоперацию на Украине. Патриотический концерт пройдет под открытым небом - на Советской площади.

Перед горожанами выступят лучшие художественные коллективы региона - ансамбль «Воронежские девчата», эстрадный хор FERMATA, солист филармонии Владислав Бирюков, коллективы районов области. Специальными приглашенными гостями станут артисты из Меловского и Марковского районов Луганской Народной Республики.

Концерт начнется в 13.00, вход свободный. 12+

РАМОНСКИЙ РОДНИК

С 8 по 10 июля в Воронеже пройдет фестиваль «Рамонский родник». Форум авторской песни раскинется на поляне у села Горожанка. По традиции будут работать две сцены.

На главной сцене "Родник" пройдут концерты открытия и закрытия форума, чемпионат по "Что? Где? Когда?", выступления приглашенных гостей и детский конкурс. На малой сцене "Водопад" запланированы мастер-классы и творческие встречи, а также выступления гостей. В этом году на фестивале появилась спортивная площадка, на которой пройдут чемпионаты по пляжному волейболу, футбольный фристайл, семейные эстафеты, чемпионат по дартсу.

На фестивале выступят Роман Ланкин и Юлия Зиганшина, Алексей Вдовин, Павел Пиковский, Андрей Козловский, Умка, Роман Филиппов, Дмитрий Дубров и Александр Саввин, Сергей Канунников, Марат Фахртдинов, Вовка Кожекин, Юлия Теуникова, Юлия Тузова, Николай Недорезов, Денис Солодягин, Ната Колесниченко, квартет «Компания», Андрей Букреев, Юрий Космодемьянский, Олег Автономов, Александр Шестеряков, Андрей Звонков.

Автобусы до фестивальной поляны будут ходить от памятника Славы. Приехать можно и на личном транспорте, но оставить машину на платной парковке перед фестивальной поляной. Жить можно в кемпинге, там проведены электричество и вода, установлены бесплатные туалеты, умывальники и летние души. Готовить можно на горелках и мангалах (разводить костры на земле запрещено).

Гала-концерт фестиваля участием гостей и победителей пройдет 10 июля в 18.00. Вход свободный.

ДЕНЬ СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля в 17.00 тематическая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, пройдет в парке "Орленок". 0+

Воронежский русский народный хор имени Массалитинова представит концерт в Новоусманском дворце культуры. Начало в 18.00. 6+

В музее имени Крамского в 12.00 пройдет мастер-класс «Наше лето». Художник Виктория Афанасьева расскажет о приемах работы с гуашью, об особенностях живых линий и пятен, дающих выразительный эффект в картине. Картины участников будут созданы из разнообразных элементов, в итоге получится декоративный пейзаж, наполненный личными смыслами и настроением лета.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее-квартире Мордасовой в 14.00 состоится открытие выставки «Сувениры – путешественники».

9 июля в музее-усадьбе Веневитинова в 14.00 пройдет музейный праздник «Жребий мой счастливый».

9 июля воронежцев приглашают отметить День семьи, любви и верности в Доме-музее Дурова. В этот день в усадьбе пройдет настоящее цирковое представление. Горожан ждет семейный праздник с играми на свежем воздухе, выступлениями учащихся любительских цирковых коллективов, мастер-классом по жонглированию, рассказом о цирковых династиях Воронежа. Желающие смогут познакомиться с экспозицией Дома-музея Дурова. А в шапито «Маленького цирка» можно будет попробовать себя в качестве акробата или жонглера. Начало в 12.00, 0+

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ

9 июля воронежцев приглашают на исторический фестиваль «Летний день в Костенках»! Ежегодный праздник проводится в память об исторически-значимом событии - открытии первой палеолитической стоянки в Костенках в 1879 году.

С 10.00 утра на парковке музея будут работать две площадки. «Корабельный двор» представит экспозицию речных судов, а реконструкторы проведут необычные мастер-классы по клепке корабельной обшивки и работе с инструментами судостроения. А на «Полевом стане» желающие смогут осмотреть экспозицию военного лагеря XVII века и принять участие в мастер-классе «Обращение с огнестрельным оружием XVIII века».

В Зеленой зоне с 10.00 утра можно будет изучить, как жили донские славяне и соседние племена в период с конца VIII по начало Xl веков, на реконструкции «Люди с Дона». Посмотрите макеты жилища и кургана, а также предметы быта донских славян. На площадке «Донские славяне» можно обучиться ткачеству и прядению, почувствовать себя в роли стрелка в лучном тире и принять участие в мастер-классе «Тямбары». А еще на протяжении всего фестиваля для детей будет открыт импровизированный археологический раскоп, где они, вооружившись кисточкой и лопаткой, смогут отыскать необычные артефакты. В новой декоративной зоне любой желающий сможет сделать яркие фото на память!

В 11.00 в здании музея Ирина Котлярова проведет лекцию «Петр I и Костенки. Зарождение научного интереса к отечественным древностям». В 13.00 пройдет творческий мастер-класс «Путешествие в эпоху Петра l». Участники мастер-класса познакомятся с историей путешествия Петра l в город Костенск, примут участие в представлении театра теней и создадут памятную открытку в технике трафарет.

В 16.00 состоится лекция-прогулка с биологом по удивительным костенковским холмам «Реликтовая флора Костенок». Вместе с сотрудниками ботанического сада ВГУ вы откроете мир душистых трав, найдете самые редкие реликтовые растения и узнаете ботанические тайны меловых склонов!

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

10 июля в Воронеже пройдет XI фестиваль семейных ценностей «Добро начинается с семьи». Он приурочен к Дню семьи, любви и верности.

В нем могут принять участие многодетные, приемные семьи города и области, творческие коллективы и исполнители, некоммерческие организации.

Праздник начнется в «Зеленом театре» Центрального парка в 17.00. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО

9 июля в кинотеатре "Спартак" в рамках проекта "Театр в кино" трансляция из театра имени Вахтангова - спектакль Римаса Туминаса «Война и мир» (16+). На эту масштабную постановку в Москве сложно попасть, так быстро раскупаются билеты. Этот спектакль-эпопея длится пять часов, но пролетают они очень быстро. На сцене Андрей Ильин, Ирина Купченко, Евгений Князев, Виктор Добронравов, Юлия Рутберг, Людмила Максакова - задействованы практически все ведущие артисты театра. Начало в 17.00.

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А 10 июля в 18.00 смотрите в "Спартаке" "Джульетта & Ромео" (18+) из Королевской шведской оперы. Острый и мрачный спектакль режиссер-классика современного танца Матса Эка – о любви, которая сильнее смерти. Про каждый спектакль Эка, поставленный по хорошо известной всем истории, хочется сказать: такими вы героев еще не видели! И каждый раз это будет правдой. Так случилось и с шекспировской трагедией о веронских возлюбленных. Поменяв имена местами (да, именно Джульетта и Ромео), заменив всем привычного Прокофьева на Чайковского, швед рассказывает главную историю о любви жестко, ярко, телесно. Никакой возвышенности, никакого изящества - земная жизнь, со всей ее болью, грехами, несовершенством - и любовью, которой отведено так мало времени…

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УИК-ЭНД В ЗАМКЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

В Дворцовом комплексе Ольденбургских 9 июля состоится концерт «Летнее настроение» В программе: изысканные романсы и песни конца XIX - начала XX века в естественных декорациях старинной усадьбы создадут романтическое настроение. Исполнители: Михаил Князев / фортепиано и Елена Старкова / вокал. Концерт пройдет на веранде дворца, начало в 14.00.

Кроме того, замке продолжается выставка музея-заповедника «Царское Село» «Петр I. Начало янтарного пути». Выставка размещена в доме с ризалитами.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКЕ "ОРЛЕНОК"

В парке «Орленок» по субботам и воскресеньям у фонтана проходят выставки-продажи «Город мастеров» (14.00-20.00), мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (15.00-16.00).

ТРАВЫ ДИВНОГОРЬЯ

В музее-заповеднике «Дивногорье» открылась необычная выставка про лекарственные травы этой местности. Выставка посвящена именно тем представителям растительного царства, которые обладают целебными свойствами и применяются в народной и официальной медицине.

Проект включает информационные стенды с краткими сведениями о свойствах лекарственных растений, историей их применения, фотографиями. Растения также представлены в виде гербарных образцов из фондов музея-заповедника: они позволяют рассмотреть растения более детально.

Выставку можно посмотреть до 26 июля на хуторе Дивногорье, ул. Подгорная, 48 (здание музейной гостиницы). 6+

9 июля в Дивногорье в 13.00 пройдет мастер-класс «Гончары средневековья». 6+