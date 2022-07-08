Воронежский обком: при советской власти семья была окружена вниманием

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Забота о матерях, которую проявляло советское государство, это не только ордена «Мать-героиня» трех степеней, которыми награждались многодетные матери.

Матерям – почет и уважение!

Кроме почета и уважения, были еще серьезные материальные стимулы многодетности. Многодетные семьи получали жилье в первую очередь. И если детей было четверо-пятеро-шестеро, то зачастую из двух квартир делали одну, большую, чтобы хватило места всем.

Положение матери-одиночки считалось особым, такие женщины также обеспечивались бесплатным жильем в первую очередь, имели и иные льготы.

Вполне очевиден конфликт между производственными требованиями -и периодом дородового, послеродового отпуска, кормлением, уходом за ребенком. Можно понять руководство предприятия – но надо понимать и матерей.

Поэтому профсоюз всегда строго смотрел за точным соблюдением законодательства, защищающего материнство. Любой руководитель как огня боялся посягнуть на права матери – бывало, что карьера руководителя на этом и заканчивалась.

Решением этого естественного конфликта со стороны государства было создание сети яслей, детских садов, групп продленного дня – и эту заботу брало на себя государство.

А что же дал матери и ребенку капитализм? Общество стало классовым, и дети стали классово различными – с самого рождения. Ничтожный процент богачей отправляет своих супруг рожать в зарубежные клиники. А для подавляющего большинства – роддома еще советской постройки, с тех времен оборудованием и инвентарем.

В Советском Союзе для рождения и воспитания детей были созданы все условия. Дети считались единственным привилегированным классом. В их распоряжении были детские сады, пионерские лагеря и санатории. А еще бесплатное образование. И не только образование, но и библиотеки, спортивные секции, технические, научные, творческие кружки. Государство предоставляло все возможности для обучения, раннего выявления способностей и талантов.

Для толстосумов – спецсадики, для рядовых – очереди

Советский подход к институту семьи давал возможность родителям быть спокойными за разумный досуг ребенка, освобождал время для других дел и стимулировал многодетность.

Школа не только обучала, но и воспитывала юных граждан, которые получали в рядах пионерии и комсомола навыки общения со сверстниками, вместе делали интересные и полезные стране дела, получали основы политической культуры.

При Советской власти дети имели равные возможности развития, и их путь в жизни определялся только способностями, талантом, упорством, трудолюбием. При капитализме все стало иначе.

Для обычных семей сегодня – очереди в государственные детские садики, которых катастрофически не хватает. Кружки, секции – за все нужно платить. Даже семья с одним ребенком хорошо подумает, потянет ли ее бюджет развитие наследника. Что уж говорить о многодетных!

А для отпрысков толстосумов сегодня – гувернантки, спецсадики, спецшколы. Но спецшколы не советские! Задача капиталистической спецшколы другая: на папашины денежки натаскать любого дуболома на поступление в зарубежный университет. И заодно привить презрение к «этим там», «голытьбе», которую не возит в школу на «Мерседесе» личный шофер.

А такая несправедливость в детстве ощущается особенно остро.

Капиталистическое общество, на самом деле, предлагает выбор: иметь одного ребенка и пытаться хотя бы смягчить классовое неравенство или иметь несколько детей, но уж точно без надежды на достойную жизнь. Родители вынуждены выбирать первое, а Россия продолжает вымирать.

В результате в прошлом году коэффициент рождаемости по России составил 1,5 ребенка на женщину.

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Враг женщин – капитализм

Советский Союз достиг значительных успехов в решении женского вопроса. Женщины и мужчины в СССР не только имели равные права. Женщины получили гарантии этого равноправия. Они были вырваны из домашнего рабства и вовлечены в общественное производство, резко выросли их социальная активность, уровень образования и культуры.

Женщины были широко представлены в органах государственной власти и управления. Они составляли около трети депутатов высшего органа власти страны и около половины депутатов местных Советов.

Государство одновременно обеспечивало условия для того, чтобы женщина могла выполнять свой естественный долг — быть матерью, воспитательницей своих детей, хранительницей «домашнего очага». Значительно выросло благосостояние семей, создана новая социальная инфраструктура, совершенствовался быт.

Реставрация капитализма крайне негативно отразилась на положении российских женщин. Цель капиталиста — получить большую прибыль. Зачем ему иметь «лишние» затраты, связанные с работающей женщиной-матерью? Ширится женская безработица, женщин первыми увольняют при сложном положении предприятия, а после появления детей неохотно берут на работу.

Наблюдается явная дискриминация в оплате равного с мужчинами труда. Всё более сложно без финансовых средств получить хорошее образование и медицинскую помощь. Чрезвычайно обострился вопрос жилья, особенно для молодых семей. Социальное, бесплатно предоставляемое жильё практически не строится, ипотека ложится многолетним бременем на семейный бюджет, взрослые члены семьи испытывают постоянный стресс из-за угрозы потерять работу, а вместе с ней и жилье. Наконец, женщины в «демократической России» фактически вытеснены из политики.

Только возвращение России на путь социализма окончательно решит женский вопрос. В борьбе за социализм особая роль принадлежит женщинам. Женщинам, по которым больнее всего удалила лживость горбачевской «перестройки», цинизм ельцинской «демократии» и жестокость современного капитализма.

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КПРФ отстаивает институт семьи

В программе КПРФ записано: «Остановить вымирание страны, восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильём молодые семьи».

Коммунисты борются против популистских нововведений в угоду Западу. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем докладе XIV Съезду КПРФ еще в 2011 году утверждал, что в случае реализации партийной программы общество позабудет о «ювенальных технологиях» разрушения семьи.

Именно КПРФ всегда выступала за сохранение традиционных семейных ценностей и против насильственного внедрения «ювенальщины». Эта же позиция содержится и в программных документах союзников коммунистов, например, Всероссийского созидательного движения «Русский Лад».

Коммунисты развернули принципиальную борьбу против «закона «Клишаса-Крашенинникова, получившего в народе название «Закон 2К». Этот законопроект, призванный, казалось бы, защитить семью, таил в себе огромную опасность. Если бы этот закон приняли, то ребёнка можно было бы изъять из семьи в 24 часа. Тогда коммунистам удалось отстоять наших детей.

Именно КПРФ провела в Государственной Думе слушания о недопустимости обязательной вакцинации и QRдизации страны, предоставив возможность выступить независимым специалистам.

И самое главное: коммунисты отстаивают возрождение промышленности, сельского хозяйство как источников пополнения бюджета и основы благополучия всего общества и каждой семьи в отдельности. Будет работа, достойная зарплата, социальная защита – будут хорошо жить и наши семьи. Тогда любовь и верность из праздничных фальшивых деклараций превратятся в реальность.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ