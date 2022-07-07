В Липецкой области большую программу по переселению из аварийного жилья выполняют с опережением

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Ход работ по возведению трех домов для переселения граждан из аварийного жилфонда в Лебедяни проверили начальник регионального управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Завертяев и глава Лебедянского района Роман Ченцов. Строительство объектов ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядные организации отстают от графика на неделю из-за задержки заводами поставок элементов железобетонных конструкций. На встрече были определены сроки входа в график, в том числе с использованием механизмов антикризисных мер, принятых Правительством Российской Федерации. Строители заверили, что объекты сдадут в срок.

Также участники рабочей встречи проверили подготовку площадок к строительству новых домов для переселения в Лебедяни и селе Троекурово Лебедянского района – на их возведение муниципалитет только заключил контракты. Представители подрядных организаций рассказали, что эти объекты могут быть введены в эксплуатацию в этом году вместо планового 2023-го.

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«Программа по переселению у нас большая, и мы ее выполняем с опережением. Будем продолжать следить за качеством возводимого жилья и наращивать темпы реализации социальной программы», - отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа по переселению из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, была рассчитана до 2025 года. По итогам исполнения всех контрактов Лебедянский район ускоренными темпами завершит ее в уже 2023 году. Строительство пяти домов позволит ввести району семь тыс. квадратных метров жилья, благодаря чему более 350 граждан улучшат свои жилищные условия.

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является одним из важных направлений нацпроекта. Также это направление является одной из ключевых целей Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Программа по переселению у нас большая. Однако Липецкая область планирует завершить реализацию федерального проекта досрочно – до конца 2023 года», – отметил начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.

В прошлом году из аварийного жилья в новые квартиры переселили около 1,3 тыс. жителей региона. В 2022-2023 годах в Липецкой области планируется расселить около 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для выполнения этого показателя уже начато строительство 25 многоквартирных домов в различных районах области.

Липецкая область поддерживает Стратегию развития строительства и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Она направлена на обеспечение жильем граждан, а также создание необходимых условий для строительства – формирование градостроительного потенциала, сокращение избыточных требований и процедур, внедрение инновационных технологий. Стратегию представили на заседании Госсовета, которое провел Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 июня. Тогда Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин одним из ключевых направлений новой Стратегии отметил расселение аварийного жилья, а глава государства призвал как можно быстрее решить вопрос сокращения аварийного жилфонда в России. Продление данной программы до 2030 года позволит улучшить жилищные условия гражданам, чье жилье признано аварийным после 1 января 2017 года. На территории Липецкой области под этот показатель попадают 122 дома.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области