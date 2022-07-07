Нововоронежская АЭС: представители Бангладеш оценили процесс обучения персонала для АЭС «Руппур»

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Её возглавил директор по строительству АЭС «Руппур» Ашрафул Ислам. В состав делегации также вошли специалисты Технической академии Росатома, Генерального Подрядчика АО «Атомстройэкспорт», АО «Русатом-Сервис». Комиссия посетила рабочие места энергоблоков Нововоронежской АЭС, на которых стажёры проходят обучение, осмотрела аудитории и оснащение учебно-тренировочного центра (УТЦ), а также находящийся там полномасштабный тренажёр (ПМТ). Такой же учебный центр вскоре откроется на площадке АЭС «Руппур», сейчас его готовность его строительной части составляет 98%.

«Я увидел большое количество помещений для теоретической и практической подготовки. Помещения великолепно оформлены и очень удобны для обучаемых. Наши специалисты получают здесь все необходимые знания. У нас на станции сейчас идёт монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию, и оперативный персонал получивший у вас знания, отправляется на рабочие места», – поделился впечатлениями директор по строительству АЭС «Руппур» Ашрафул Ислам.

Стажировка и практическое обучение специалистов из Бангладеш проходит на референтных энергоблоках №1,2 Нововоронежской АЭС-2, именно такие строятся на АЭС «Руппур». Обучение идёт по всем необходимым направлениям, от оператора до начальника смены АЭС. В зависимости от должности курс длится от 1 до 2 месяцев. Сейчас на площадке Нововоронежской АЭС стажируется 51 специалист. Планируется что с 2019 до 2024 года знания получат 1424 сотрудника АЭС «Руппур», сейчас этот показатель выполнен на 65%.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС