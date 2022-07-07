В администрации Воронежа обсудили развитие городских туристических маршрутов

Фото с сайта мэрии Воронежа

В мэрии Воронежа прошло совещание под председательством мэра Вадима Кстенина. На встрече, где присутствовали председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев и депутат Александр Сысоев, первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин, руководитель управления экологии Галина Воробьева и руководитель управы Центрального района Инна Шеина, обсудили вопросы развития городских туристических маршрутов.

С инициативой развития городского туризма в Воронеже выступил Александр Сысоев. Он озвучил семь маршрутов, протяженностью от 1,5 до 10 км, знакомящих гостей с основными объектами исторического центра города. Туристы смогут выбрать маршрут по своему вкусу: например, с целью знакомства с памятниками и историческими объектами, или же сконцентрируются вокруг гастрономических объектов, располагающих к отдыху и прогулкам с детьми, сообщил Александр Сысоев.

По предложению депутата, часть маршрутов может быть кольцевыми и возвращаться в исходную точку. Такой может стать железнодорожный вокзал «Воронеж-1». Это будет удобно для пассажиров, чей поезд надолго делает остановку в нашем городе.

Необходимо продумать и соответствующую маркировку, которая свяжет между собой туристические «станции» и обозначит сами объекты. Например, в ряде городов она представлена красной или кружевной линией на тротуарной части.

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Глава города Вадим Кстенин поддержал предложенную инициативу и подчеркнул важность информационного сопровождения туристических направлений.

– Это очень хорошая и правильная идея, то, о чем я и сам неоднократно задумывался. Воронеж – уникальный город, который может гордиться множеством интересных исторических достопримечательностей. После определения маршрутов нам нужно будет подумать о комплексном благоустройстве пешеходных связей, включающем, например, не только ремонт тротуара, где это необходимо, но и озеленение и прочее, - отметил Вадим Кстенин.

Мэр также заострил внимание на необходимости доступного всем информационного сопровождения туристов на маршрутах. Это могут быть различные информационные стенды, тематические указатели, QR-коды на самих объектах, единая цифровая карта и другие.

– У нас сегодня уже большие начинания в этом направлении – это и реконструкция проспекта Революции, и площади Победы, и Советской площади, начало работ на Петровской набережной и еще ряд других объектов. Нам остается доработать отдельные пешеходные связи, это достаточно серьезная и трудоемкая работа. Проанализируйте каждый в своей части, как лучше они могут быть выстроены, какие работы и вложения для этого необходимы, просчитайте все мелочи и изучите детали, – поручил мэр подчиненным.

Председатель городской Думы Владимир Ходырев предложил привлечь к обсуждению проекта кроме профильных специалистов и краеведов еще и городские туристические агентства, чтобы учесть их предложения для выбора оптимальных направлений и учета возможных недостатков.