Защита граждан и национальных интересов, поддержка экономики и бизнеса: «Единая Россия» подвела итоги весенней сессии в Госдуме

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Почти половина принятых Госдумой в весеннюю сессию законов были подготовлены «Единой Россией» или при непосредственном участии её депутатов, отметил руководитель фракции партии Владимир Васильев на брифинге по итогам весенней сессии.

«Было внесено 588 законопроектов, приняты 292. 49% из них готовили коллеги из «Единой России», в 44% - принимали участие. Что особенно важно - практически все значимые законопроекты принимались единогласно. Приняли меры, чтобы улучшить условия в целом, для многодетных семей, бизнеса. 19 регионам досрочно погашены кредиты, что позволило им поддержать экономику. Было принято решение об ускорении расчётов по госконтрактам в строительстве - их общая сумма более 2 триллионов рублей. Это огромный потенциал, который касается выполнения народной программы, где предусмотрено строительство объектов здравоохранения, образования, детских учреждений», - отметил он.

Владимир Васильев напомнил, что за каждым объектом закреплен депутат, который вместе с жителями контролирует ход работ.

В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что «Единая Россия» вместе с Правительством обеспечила защиту граждан, выполнение социальных обязательств и поддержку экономики, подготовив и оперативно приняв пакет антисанкционных законов.

«Это, конечно же, мораторий на проверки бизнеса, поддержка лизинга, снижение требований к офсетным контрактам, упрощение антимонопольных мер, поддержка российских инвесторов. Что касается социальной защищенности граждан — сняты ограничения для освобождения от НДФЛ ветеранов, освобождены от налогов доходы в виде материальной выгоды и процентов по вкладам в банках. Распространены права родителей и опекунов на получение налоговых вычетов на занятия спортом и лечение для детей. Конечно же, введены налоговые льготы для различных организаций», — напомнил Александр Жуков.

Он отметил, что обеспечена гибкость и оперативность при принятии решений для перераспределения средств бюджета. Общий объём перераспределенных средств составил 3 триллиона рублей, в том числе 164 млрд рублей - на строительство и ремонт автодорог, 73 млрд рублей - на компенсацию увеличения цен на стройматериалы на стройках в регионах.

Одним из ключевых векторов работы «Единой России» стала поддержка семей с детьми. Для этого в весеннюю сессию был реализован ряд инициатив, которые легли в основу народной программы партии и работы комиссии «Единой России» по защите семьи и рабочей группы по демографии. Также партия и её фракция в Госдуме работала над реализацией народной программы в части законодательного обеспечения сферы образования. В том числе, на контроле находится программа капремонта школ, на которую по инициативе «Единой России» в бюджете заложено 67 млрд рублей. Активно развивается законодательство в сфере здравоохранения. В частности, принят закон, расширяющий возможности для заготовки плазмы крови при производстве лекарственных препаратов. Он поможет закрыть потребности при производстве жизненно необходимых лекарств. Также «Единая Россия» обеспечит право родителей на бесплатное пребывание в стационарах с детьми-инвалидами, если они не могут самостоятельно за собой ухаживать. Отдельное направление - законотворческая деятельность, направленная на повышение эффективности российской армии. Помимо этого, фракция начала гармонизацию законодательства ЛДНР, чтобы помочь вернуть Донбасс к мирной жизни. Эта работа идёт в каждой сфере — экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве.

Продолжается гуманитарная миссия «Единой России». В частности, в её рамках на Донбассе и в освобождённых территориях помощь местным медикам оказали уже почти 500 медиков-добровольцев из России. Именно работа на территории народных республик помогает определить направления для синхронизации законодательства.

В заключение Владимир Васильев подчеркнул, что в осеннюю сессию работа по стабилизации экономики России и социальной поддержке граждан продолжится.

«Нам предстоит в контакте с Правительством, во взаимодействии с регионами, бизнесом и представителями общественных организаций, политическими партиями обеспечить условия не догоняющего, а опережающего развития нашей экономики. Убежден, мы сможем добиться целей, которые ставит перед нами Президент», - добавил руководитель фракции.

Со своей стороны руководитель фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Людмила Ипполитова отметила, что приоритетное направление в работе депутатов от «Единой России» регионального заксобрания в весеннюю сессию – это реализация наказов жителей области, вошедших в народную программу партии.

«По инициативе единороссов был значительно расширен список граждан, имеющих право на льготы при газификации, и установлены льготы для газораспределительных организаций при выполнении программы социальной газификации. Актуализировано законодательство, касающееся реализации особо значимых инвестпроектов. Принят блок законов, направленных на совершенствование системы мер господдержки инвестиционной деятельности на территории региона. Был дополнен список критериев инвестпроектов для включения их в перечень особо значимых. Также были приняты изменения в региональное законодательство, которые позволят обеспечить бесплатным двухразовым питанием в виде продуктового набора детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих школьную программу на дому. Принят закон о льготных тарифах в области обращения с ТКО, направленный на недопущение роста расходов жителей региона на оплату соответствующих услуг», - рассказала Людмила Ипполитова.