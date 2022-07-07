Последние новости Воронежа на 7 июля 2022 года: устранение коммунальной аварии, сын освободителя «Азовстали»

8 июля на 5 часов закроют движение транспорта у Советской площади. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Специалисты устранили аварию на водоводе на улице Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии ночью 7 июля. Ремонтно-восстановительные мероприятия завершили в 3:50. Крупное коммунальное ЧП случилось утром 5 июля. Без воды остались жители огромного квартала. На водоводе метрового диаметра возникли сразу две утечки. На улице Лесхозной коммунальщики устранили аварию спустя сутки. На ликвидацию второго места порыва потребовалось больше времени. Вероятными причинами возникновения нештатной ситуации в «РВК-Воронеж» назвали подвижки грунта, повышенный разбор воды, обусловленный жаркой погодой, и изношенность трубопровода, который был проложен в начале 1970-х.

Жительница Мариуполя, муж которой погиб при освобождении «Азовстали», родила в Воронеже сына. Анастасия Минакова приехала в наш регион в феврале. Супруг женщины, служивший в академии МВД ДНР, погиб в апреле при освобождении металлургического комбината. Ребенок родился пару недель назад. Она назвала его Арсением. 6 июля маму с малышом выписали. Сейчас они находятся в одном из пунктов временного размещения в Новоусманском районе.

В центре Воронежа 8 июля на 5 часов перекроют движение. С 10.00 до 15.00 нельзя будет проехать на участках улиц Орджоникидзе, 25 Октября, Алексеевского, Театральной, Бехтерева, Авиационной, Художника Бучкури. Ограничения связаны с проведением патриотического концерта «Zа Россию». Кроме того, с 22 часов 7 июля до трех часов дня 8 июля будет запрещена парковка на участках улиц Художника Бучкури, 25 Октября, Театральной.

Жара продлится в Воронеже до конца недели. На выходных в регионе ожидается до +34. Такой зной принес в наши края антициклон. В пятницу и субботу, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность, юго-восточный ветер и палящий зной. Ночами установится комфортная температура - до 20 градусов тепла.