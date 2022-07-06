В Воронежской области 69,1% дорог соответствуют нормативным требованиям

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В Воронежской области более двух третьих автодорог регионального и межмуниципального значения, а именно 69,1%, соответствует нормативным требованиям. По этому показателю регион занял 7-е место среди всех субъектов РФ. Об этом рассказали в департаменте дорожной деятельности области 6 июля со ссылкой на Росстат.

В 2022 году муниципальным образованиям региона выделено более 2,8 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано не менее 900 км местных автомобильных дорог с твердым покрытием и проведена отсыпка щебнем грунтовых.

По словам главы профильного департамента Максима Оськина, с целью улучшить состояние улиц и магистралей, выделяемые средства регионального дорожного фонда ежегодно увеличивают. К примеру, в 2019 году они составляли 2,1 млрд рублей, в 2020-м 2,1 млрд рублей, в 2021-м уже 2,76 млрд рублей.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Что касается дорог местного значения, то 30,7% их соответствует принятым нормативам. По этому показателю регион занимает 74-е место среди субъектов страны. Сотрудники департамента объясняют, что низкая доля обусловлена структурой этих объектов. 35% местных дорог с усовершенствованным покрытием (цементобетонным, асфальтобетонным, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами), 17,8% с покрытием переходного типа (из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые и 47,2% – из грунтов и местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами.

По официальным данным Росстата, по состоянию на 1 января 2022 года дорожная сеть региона представлена 30 673,5 км автомобильных дорог общего пользования. 1 024,8 км из них – федерального значения, 8 882,6 км – регионального и межмуниципального значения, а 20 766,1 км – местного значения (по общей протяженности дорожной сети область занимает 16-е место в стране).

Ирина Шабанова