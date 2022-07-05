Чем заняться воронежцу на даче в июле

В июле созревают ранние сорта яблок Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Во втором месяце лета забот у садовода и огородника заметно прибывает. К июньским хлопотам по поливу, подкормкам и обрезке добавляется сбор урожая.

В этом месяце продолжайте поддерживать рост и плодоношение растений с помощью минеральных удобрений. Регулярно поливайте грядки, не забывая о кустарниках и молодых деревьях. Особое внимание уделите малине, сейчас на ней как раз набирают массу ягоды.

Своевременно избавляйтесь от сорняков, не позволяйте созревать семенам сорных растений, иначе на следующий год бороться с бурьяном будет гораздо сложнее.

По мере созревания собирайте урожай. В июле приходит пора абрикосов, вишни, малины, смородины. На грядках поспевают ранние сорта картофеля и капусты, начинаются огурцы.

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Но пропускайте обработку сада препаратами против болезней и вредителей. Не дожидайтесь возникновения проблем, проводите профилактические опрыскивания. В период плодоношения эти задачи без вреда для созревающего урожая выполняют многочисленные биопрепараты - например, Биофунгицид, Фитоспорин, Фитоверм. Но обязательно чередуйте действующее вещество, чтобы не вызывать привыкания.

После уборки первого урожая этого года можно будет заняться подготовкой грунта к будущим посадкам. Чтобы грядки не пустовали, посейте на них сидераты. Этим вы не только убережете землю от сорняков и различных заболеваний, но и получите эффективное природное удобрение.

Удаляйте пасынки у томатов. Это делают, когда боковые побеги достигнут длины 3-5 см. Обламывая пасынки, оставляйте им небольшие, 2-3-х-сантиметровые «пеньки», тогда на месте удаленной веточки дольше не вырастет новая.