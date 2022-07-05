ВТБ выдал более 100 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

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Среди льготных программ по ней проходила каждая вторая сделка. Средний размер кредита достиг 6,8 млн рублей. Всего по программам господдержки в первом полугодии ВТБ предоставил около 52 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 236 млрд рублей.

Наибольший объем продаж льготных жилищных кредитов по ипотеке с господдержкой, действующей с 2020 г., пришелся на Москву и область, где заемщики получили около 40 млрд рублей. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь на покупку недвижимости с господдержкой банк выдал свыше 10 млрд рублей. В топ-5 регионов по объему сделок также вошли Краснодарский край (около 6 млрд рублей), Республика Татарстан (3,7 млрд) и Новосибирская область (3,1 млрд).

«Государственное субсидирование ипотеки позволило сохранить доступность жилищного кредитования для российских заемщиков и избежать стагнации рынка новостроек. В мае объем выдач по ней составил более 25 млрд рублей, в июне – более 26 млрд, эти результаты стали рекордными с начала года и обеспечили 60% продаж всех льготных кредитов. Большую роль в активности заемщиков сыграло снижение ставки по госпрограмме до 7%, в результате которого только за одну неделю спрос на нее вырос практически вдвое», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Активным спросом среди заемщиков ВТБ в первом полугодии также пользовалась «семейная ипотека». Этой программой воспользовались около 24 тысяч клиентов банка, оформив сделки почти на 125 млрд рублей. ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке до 3% для клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022гг. родился третий или последующий ребенок. Банк уже провел первые сделки в рамках своей новой программы. Дополнительно к дисконту по ипотеке банк предоставляет для всех детей в семье бесплатную страховку от онкологических заболеваний.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. Банк принимает активное участие в выдаче кредитов с госсубсидированием. По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить в банке средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банка ВТБ (ПАО) предлагает от 5,7%, IT-ипотеки – от 4,7%, Дальневосточной – от 1,7%.