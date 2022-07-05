Липецкая область вошла в двадцатку наиболее эффективных промышленных регионов

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Презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации за 2021 год, в котором Липецкая область за год показала значительный рост, вызвала особый интерес участников международной выставки ИННОПРОМ, так как регионам важна оценка их опыта и возможность перенять лучшие практики. Итоги работы представил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Губернатору Липецкой области Игорю Артамонову министр вручил кубок «Прорыв года». Так высоко независимые эксперты оценили тот факт, что регион по результатам 2021 года поднялся на 20 позиций. «Липецкая область сделала серьёзный скачок в рейтинге эффективности реализации промышленной политики с 33 места на 13 строчку, – сообщил Игорь Артамонов. – В целом мы проводим работу с 600 предприятиями в разных отраслях промышленности, из них 10% с иностранным капиталом. 19 наших мощных современных предприятий с иностранным капиталом расположены в ОЭЗ «Липецк». В условиях жесткой санкционной политики это ставит нас перед новыми вызовами».

Рейтинг составляется второй год подряд, и, по словам главы Минпромторга, он призван повысить качество управления в субъектах РФ. Эффективность реализации промышленной политики в регионах оценивалась по пяти блокам. Это «Экономическое развитие региона»; «Взаимодействие региона с Минпромторгом и ФРП, использование федеральных механизмов развития»; «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры господдержки и институты развития»; «Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм»; Цифровая трансформация региона». В целом учитывались 53 показателя.

Липецкая область в рейтинге по итогам работы в 2021 году вошла в топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, республиками Башкортостан и Татарстан, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областями, Алтайским краем и рядом других субъектов РФ.

Фото: Пресс-служба Минпромторга России