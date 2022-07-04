Нововоронежская АЭС: за звание лучших сразились сильнейшие газодымозащитники

.

За победу боролись 17 команд из разных субъектов Центрального федерального округа. Газодымозащитная служба (ГДЗС) - специальная служба пожарной охраны, предназначенная для работы в среде абсолютно непригодной для дыхания с применением дыхательных аппаратов. Для этого отбираются наиболее физически и психологически подготовленные сотрудники. Смотр — конкурс второй год подряд принимают в пожарном подразделении по охране Нововоронежской АЭС, как наиболее подготовленной в России, учебно-тренировочная база которой позволяет отработать все упражнения в условиях максимально приближенных к боевым.

«Очень отрадно, что эти соревнования проходят у нас в специальной пожарно-спасательной части №14, которая дважды становилась лучшим подразделением МЧС России. У Концерна «Росэнергоатом с МЧС очень тесные связи, мы будем и впредь обеспечивать поддержку инфраструктуры пожарных частей, которые охраняют атомные станции России, и стремиться к тому, чтобы наши части оставались самыми лучшими», – сказал в приветственном слове директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Командам из 4 человек предстояла проверка теоретических знаний, подъем по лестнице в окно третьего этажа, боевое развертывание от автоцистерны, поиск и спасение пострадавших в полностью задымленном помещении, когда для имитации «нулевой» видимости маски спасателей заклеивают малярным скотчем. Все препятствия пожарные преодолевали в полной экипировке, это порядка 20 кг и с включенными дыхательными аппаратами. По итогам соревнований лучшим звеном стали представители Владимирской области, на втором месте — Воронежская область, команда из Тульской области - на третьем месте. Особенно стоит отметить, что вне зачета в соревнованиях принимала участие команда принимающей стороны - специальной пожарно-спасательной части № 14, которая по итогам соревнований показала лучший результат среди всех команд-участников, с преимуществом более 4 минут.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС