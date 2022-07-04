Нововоронежская АЭС получила разрешение Ростехнадзора на заключительный этап работ по переводу энергоблока №6 на 18-месячный топливный цикл

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Напомним, что энергоблок №6 НВАЭС – первый в мире энергоблок поколения «3+» с реакторами ВВЭР-1200, где в рамках Программы «Опытно-промышленная эксплуатация энергоблока №6 НВАЭС с увеличенным межремонтным периодом более 12 месяцев» внедряется 18-месячный, более эффективный топливный цикл, при котором свежее ядерное топливо перегружается не раз в год, как при 12-месячном, а раз в 1,5 года. Это значительно сокращает длительность ремонтов, обеспечивает прирост выработки электроэнергии, а также увеличивает эффективность работы энергоблока в целом. Такое усовершенствование энергоблоков делает их привлекательными для строительства не только в России, но и за рубежом.

«В проекте инновационного энергоблока №6 предусмотрена возможность реализации более эффективных топливных циклов. Практически сразу после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков в Госкорпорации «Росатом» приступили к обоснованию безопасности их работы в 18-месячном топливном цикле для ВВЭР-1200. Поэтому работу по этому направлению на Нововоронежской АЭС мы начали еще в 2017 году», – рассказал начальник отдела ядерной безопасности и надежности НВАЭС Евгений Голубев.

«В новом топливном цикле энергоблок №6 уже проработал четвертую топливную кампанию с августа 2020 года. Оборудование энергоблока и изготовленное предприятиями «ТВЭЛ» ядерное топливо за это время показали себя с хорошей стороны. Ростехнадзор подтвердил надежную и безопасную эксплуатацию энергоблока и одобрил изменение условий действия лицензии на эксплуатацию ядерной установки энергоблока для продолжения опытно-промышленной эксплуатации», – добавил он.

В целом процесс полного перевода 18-месячному топливному циклу предполагает поэтапный переход (опытно-промышленная эксплуатация) от старого вида топлива к новому, когда в течение нескольких топливных кампаний специалисты постепенно убирают старое топливо и загружают новое. На каждом из этих этапов ведётся взаимодействие с Ростехнадзором.

Сейчас, после получения разрешения Ростехнадзора, по сути дан старт последней, пятой топливной кампании в 18-месячном топливном цикле, по окончании которой в РТН будет предоставлен очередной отчёт. В случае её успешного завершения и после получения очередного разрешения Ростехнадзора (уже на промышленную эксплуатацию), будет принято решение об окончательном переводе энергоблока №6 на 18-месячный топливный цикл.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС