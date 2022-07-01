Игорь Артамонов: Республика Беларусь и Липецкая область уже много лет являются партнерами в различных сферах деятельности

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принимает участие в IX Форуме регионов России и Беларуси на тему «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства». Форум проходит в эти дни в белорусском Гродно под эгидой верхних палат парламентов двух стран – Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Беларуси. Он собрал почти 500 представителей более 50 российских регионов, всех областей Беларуси и города Минска.

Сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретились с руководителями органов государственной власти регионов России и Беларуси. В рамках встречи было особо отмечено, что эффективным ответом на беспрецедентные экономические санкции должно стать углубление интеграции наших стран.

Игорь Артамонов подчеркнул, что Липецкая область заинтересована в многоплановом и широком взаимодействии с Беларусью по всем направлениям сотрудничества. «Республика Беларусь и Липецкая область уже много лет являются партнерами в различных сферах деятельности и осуществляют эффективное сотрудничество. У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь», – заявил Игорь Артамонов. Он также посетил выставку крупногабаритной техники, экспозицию промышленных образцов и павильон легкой промышленности Республики Беларусь.

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В июле 2021 года было подписано Соглашение между администрацией Липецкой области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. И уже к концу 2021-го на 20% увеличилось количество региональных экспортеров МСП в Республику Беларусь, рост товарооборота составил 37%. В текущем году работа по взаимному расширению торговых отношений продолжается. Липецкие предприятия уже совершили две бизнес-миссии в Беларусь, итогом которых стали заключенные экспортные контракты.

На сегодняшний день прорабатываются вопросы дальнейшего развития товаропроводящей сети и поиска заинтересованных компаний для заключения новых контрактов по продвижению продукции предприятий Республики Беларусь в Липецкую область и наоборот.

Также белорусские компании активно участвуют в реализации национальных проектов. Так, на региональных дорогах Липецкой области работают подрядчики из Республики Беларусь. Белорусская сельскохозяйственная техника обрабатывает липецкие поля.

Следует отметить продуктивное сотрудничество сторон в образовательной сфере. Проводятся различного рода международные научно-практические конференции, образовательные организации устанавливают прямые связи с белорусскими высшими и средними специальными учебными заведения.

В рамках форума продолжилось взаимодействие Тербунского района Липецкой области с Чечерским районом Гомельской области Республики Беларусь. Был подписан план двухсторонних мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. По итогам первого дня работы были подписаны четыре соглашения об установлении партнерских (побратимских) отношений между муниципальными районами Липецкой области и Беларуси: Грязинским районом Липецкой области и Кричевским районом Могилёвской области (РБ), Становлянским районом Липецкой области (РФ) и Иванцевичским районом Брестской области (РБ), Данковским районом Липецкой области и Малоритским районом Брестской области (РБ), Хлевенским районом Липецкой области (РФ) и Гродненским районом Гродненской области (РБ).

Форум регионов России и Беларуси – это серьезное событие в рамках союзной повестки. Форум проходит с участием глав государств, которые задают основные направления, основные векторы развития межрегионального сотрудничества, определяют опорные точки, на которых и выстраивается процесс налаживания кооперационных союзнических отношений со стратегическими партнерами.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.