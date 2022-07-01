Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС выведен на 100% мощности

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В ходе ППР специалистами атомной станции и АО «Атомэнергоремонт» произведен капитальный, средний и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования в реакторном и турбинном отделениях, включая работы по модернизации. В общей сложности отремонтировано 665 единиц трубопроводной арматуры и 228 единиц оборудования.

В период ППР успешно реализованы два ПСР-проекта по сокращению сроков ремонта турбоагрегата и замены оросителей башенной испарительной градирни.

«Выполнена частичная замена оросителя и чистка водораспределительной системы. Данная процедура связана с уменьшением карбонатных отложений, которые ухудшают пропускную способность и снижают эффективность системы. На градирне энергоблока № 7 такие работы проводились впервые, в планах подобная процедура будет один раз в три года», - рассказал заместитель начальника турбинного цеха НВ АЭС Антон Кляев.

Благодаря применению инструментов производственной системы Росатома и слаженной работы всех подразделений удалось добиться сокращения на двое суток плановой продолжительности ППР. Для выполнения ремонта было дополнительно привлечено 223 работника Балаковского, Волгодонского, Ленинградского, Смоленского и Уральского филиалов АО «Атомэнергоремонт».

ППР – ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения износа. Работы выполняются ремонтным и инженерно-техническим персоналом атомной станции и сотрудниками подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

Энергоблоки № 4, № 5 и № 6 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС