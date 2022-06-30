Игорь Артамонов принимает участие в форуме регионов России и Беларуси

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Губернатор Игорь Артамонов вместе с членами правительства Липецкой области два ближайших дня проведёт в белорусском Гродно. Там проходит IX форум регионов Беларуси и России. Он проводится под эгидой верхних палат парламентов двух стран – Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

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«В этом году форум проходит в непростое для обеих стран время - беспрецедентных экономических санкций против Беларуси и России. Ожидаю, что на первое место выйдут вопросы импортозамещения и экономической устойчивости. Планируем, что будет подписано четыре соглашения о побратимстве с районами республики. Обязательно обсудим сотрудничество в сфере АПК. Вообще Липецкая область давно и плотно сотрудничает с союзной республикой. Среди стран СНГ Беларусь является ведущим торговым партнёром нашего региона. А среди всех стран по объёму торгового оборота занимает 6 место. За прошлый год внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь увеличился на 36,7%. Вырос и экспорт - более чем на 60%», - написал 30 июня в своём телеграм-канале Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.