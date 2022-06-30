В Воронежской области запланировано существенное расширение системы полигонов ТКО и мусоросортировочных комплексов

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В Воронежской областной Думе дали оценку организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Воронежской области и перспективам развития отрасли.

Информация была представлена депутатскому корпусу руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области в рамках пленарного заседания регионального парламента.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, подобные отчеты руководителей органов исполнительной власти всех уровней по актуальным вопросам жизни региона перед народными избранниками все активнее внедряются в практику работы законодательного собрания седьмого созыва.

– Этот формат позволяет детально обсудить вопросы, которые через представителей депутатского корпуса Воронежской облдумы транслируют жители региона органам исполнительной власти. В данном случае речь идет о внедрении новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, реализация которой интересует многих избиратели в округах, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Как сообщил Максим Зацепин, в регионе осуществляют деятельности три региональных оператора по обращению с ТКО. В настоящее время охват населения коммунальной услугой региональных операторов составляет 95,2%, собираемость платежей – 83,9%.

Одной из существенных целей реформирования обращения с ТКО является регулирование раздельного накопления ТКО. Департаментом разработан план мероприятий по введению раздельного накопления и сбора ТКО на территории Воронежской области до 2024 года.

На эти цели из областного бюджета было выделено 500 млн рублей, из которых 450 млн рублей городскому округу город Воронеж и 50 млн рублей Семилукскому муниципальному району. Кроме того, еще почти 298 млн рублей направлено на реализацию мероприятий по обустройству контейнерных площадок для раздельного накопления отходов в десяти муниципальных образованиях.

В 2021 году на основании заявки региона из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» региону была предоставлена субсидия в сумме почти 139 млн рублей (софинансирование из областных и местных средств составило около 2,5 млн рублей). Финансирование направили на закупку более 11,4 тысяч контейнеров для раздельного накопления ТКО. Средства были распределены между 13-ю муниципальными образованиями. Закупка контейнеров осуществлена в полном объеме. Установка контейнеров завершена.

Докладчик также информировал депутатов, что основной проблемой, препятствующей организации раздельного накопления ТКО на территории Воронежской области, является отсутствие соответствующей инфраструктуры.

С целью популяризации раздельного сбора и вовлечения твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот на территории области развивается сеть пунктов приема вторичных матресурсов. В настоящее время работает девять новых пунктов, к концу к 2022 года их число достигнет 25. Реализация проекта по установке экопунктов способствует уменьшению количества отходов, подлежащих захоронению на полигонах ТКО, увеличению перерабатываемых отходов, а также стимулирует граждан к раздельному сбору мусора, поскольку они получают денежное вознаграждение за сдачу вторсырья, подчеркнул руководитель департамента. За весь период функционирования пунктов (это полноценных 7 месяцев) было собрано порядка 458 тонн вторсырья.

Также департамент ведет активную работу в социальных сетях по популяризации раздельного накопления и сбора ТКО. На регулярной основе публикуется информация о реализации новой системы на территории Воронежской области, переходе региона на раздельный сбор ТКО, ответы на вопросы подписчиков по данной теме.

Также Максим Зацепин вкратце осветил тему строительство новых объектов обращения с отходами. Он отметил, что сегодня на территории региона эксплуатируется 17 полигонов ТКО, включенных в государственный реестр, и два временных объекта. Для предварительной обработки и уменьшения количества отходов, подлежащих захоронению, на территории региона ведут работу четыре мусоросортировочных комплекса общей мощностью 590 тысяч тонн в год. По сведениям региональных операторов, на территории области ежегодно образуется около 970 тысяч тонн отходов, более половины из них направляется на обработку (497 тысяч тонн), и еще 31 тысяча тонн утилизируется.

Указом Президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития декларируется создание к 2030 году устойчивой системы, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Этому должно способствовать создание современной инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе, и по их утилизации.

Для обеспечения региона новыми объектами, в рамках областной адресной инвестиционной программы за счет средств регионального бюджета в ближайшей перспективе планируется строительство объектов (полигоны и МСК) в восьми муниципальных районах. Это Аннинский, Бобровский, Верхнемамонский, Калачеевский, Новохопёрский, Подгоренский, Поворинский и Россошанский районы. Строительство двух объектов (в Калачеевском, Поворинском районах) будет начато уже в текущем году.

В 2022 году выделены средства на строительство второй очереди полигона ТКО в Острогожском районе (завершение строительно-монтажных работ намечено на сентябрь этого года).

Кроме того, за счет средств эксплуатирующих организаций ведется строительство объектов в Лискинском (завершение работ в 2022 году) и Новоусманском (завершение в 2023 году) муниципальных районах.

Депутаты приняли представленную информацию к сведению.

В рамках заседания Воронежской областной Думы парламентарии также одобрили изменения в региональный закон, регулирующий деятельность в сфере обращения с отходами на территории области, которым полномочия по регулированию деятельности в сфере обращения с отходами переданы из департамента природных ресурсов и экологии в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Это касается, в частности, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами; разработки и реализации региональных программ, а также участия в разработке и выполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами; ведения областного кадастра отходов; разработки и утверждения территориальной схемы обращения с отходами и т.д.

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– Консолидация указанных полномочий в рамках одного исполнительного органа госвласти будет способствовать более эффективной реализации государственной политики в данной сфере, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, комментируя решение депутатского корпуса.