Воронежский завод "Вера" отлил Благовестный колокол для белорусского монастыря

Фото с сайта ООО "Вера"

На днях из Воронежа в Белоруссию отправился Благовестный колокол для Жировичского Свято-Успенского мужского монастыря. Колокол по заказу обители изготовил известный на весь мир воронежский колокололитейный завод Анисимова «Вера». Вес готового изделия составил 14 тонн.

- Колокол украшен барельефными изображениями городов-Героев и надписями: «Никто не забыт и ничто не забыто», «Вечная слава Героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!», - рассказали на предприятии.

Фото с сайта ООО "Вера"

Воронежский завод успешно работает уже 30 лет. На предприятии смогли объединить многовековые традиции с современными технологиями. Первые колокола создатель завода Анисимов изготовлял сам, методом проб и ошибок: делал расчеты, рисовал формы, изучал технику старинного литья.

Наряду с высокими технологиями - компьютерным моделированием и цифровой акустической лабораторией - здесь применяют множество традиционных ручных операций. Завод «Вера» получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а также общероссийское и мировое признание.

Фото с сайта ООО "Вера"

Продукция завода «Вера» разлетелась по всему миру – наши колокола звучат не только в России, но в странах ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Польше, Канаде, Японии, Греции, Финляндии, Корее, США, Англии, Черногории, Сербии, Германии.

В России крупнейшими заказами стало изготовление колоколов для храма МВД и Спасской башни – голосами воронежских колоколов звучат кремлевские куранты.