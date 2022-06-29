При поддержке Нововоронежской АЭС в Нововоронеже прошел робототехнический фестиваль

Фото Галина Пегусова

Его цель – развитие технического творчества детей и подростков, укрепление семейных ценностей через организацию совместной деятельности детей и родителей.

Участие в фестивале приняли 10 семейных команд, которые состояли из ребенка и родителя. Консультативную помощь оказывали бывшие воспитанники ДДТ, которые сегодня являются студентами ведущих технических вузов страны. В рамках конкурса каждая команда должна была собрать робота для участия в двух номинациях – «сумо» и «драг-рейсинг».

Автором идеи проведения фестиваля стал руководитель робототехнического кружка Дома детского творчества, ведущий инженер Нововоронежской АЭС, руководитель научно-технического направления Организации молодых атомщиков Максим Аленичев.

«Удивительно было наблюдать со стороны, как увлеченно папы взялись за сборку роботов и написание программ. Было ощущение, что они вспомнили детство и свои первые шаги в профессию инженера. Дети были заинтересованы не меньше. Чувствовалась соревновательная и в то же время дружелюбная атмосфера. Зрелище не оставило равнодушными ни участников, ни болельщиков, которых в этом году было как никогда много», – сказал работник НВ АЭС Максим Аленичев.

«Сегодня семья стала фактором национальной безопасности России, теми скрепами, на которых держится настоящее и будущее страны, поэтому подобные мероприятия очень важны», – отметила муниципального координатора проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

Абсолютным победителем соревнований стала команда «Электроники» (Александр Владимирович и Савелий Небоженко).

В номинации «сумо» победу одержала команда «Котики» (Андрей Иванович и Варвара Рябых). В номинации «драг-рейсинг» первое место заняла команда «Электроники» (Александр Владимирович и Савелий Небоженко).

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС