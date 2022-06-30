«Квадра» заменит более 1 км муниципальных теплосетей на улице Баррикаднная

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Энергетики заменят 1,3 км изношенных труб на новые, в пенополимерминеральной изоляции с минимальным сроком службы 40 лет.

Воронежский филиал «Квадры» приступил к реконструкции концессионного участка теплосети на улице Баррикадная. Стоимость работ составит порядка 28 млн рублей.

«Это самый протяженный участок, который мы заменим в рамках летней ремонтной кампании. Трубопровод проложили 35 лет назад. С момента передачи участка в концессию (март 2019 года), мы зафиксировали здесь 19 повреждений. Поэтому мы приняли решение заменить этот большой участок не откладывая»,- пояснил Роман Орлов, директор производственного подразделения «Городские тепловые сети» Воронежского филиала «Квадры».

Также на этом участке энергетики проложат более 400 метров циркуляционного трубопровода для восстановления качественной услуги горячего водоснабжения. Жителям ближайших домов больше не придется сливать воду в ожидании того, когда она станет горячей.

До 30 июля специалисты завершат благоустройство участка: восстановят асфальтовое покрытие, установят бордюрный камень.