Глава Нижнедевицкого муниципального района Владимир Просветов: «Патриотическое воспитание не может быть конъюнктурным вопросом»

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Прибывшим в Воронежскую область тысячам беженцев потребовалось обеспечить не только быт. Им как воздух были нужны понимание и сочувствие.

Это тот самый случай, когда важны личные качества каждого человека. Как воспитывается действенный патриотизм, «Комсомольская правда» узнала в Нижнедевицком районе, встретившись с главой района Владимиром Просветовым.

Беженцев окружили заботой

Нижнедевицкий район одним из первых принял беженцев молодых республик Донбасса. Уже 21 февраля приехал 51 человек - женщины с детьми, пожилые люди, которых разместили в гостиничном комплексе в селе Верхнее Турово.

Позже был открыт еще один пункт временного размещения в Нижнедевицком реабилитационном центре. Здесь расселили целые семьи, с домашними животными Напуганные измученные люди нашли на русской земле не только приют, но и заботу, сочувствие.

…Большую часть жизни пенсионерка Валентина Коськовецкая провела в Донецке. Семья ее интернациональная, как у многих жителей Украины и России. Она - русская, муж украинец. Год назад супруга не стало: пережил несколько инфарктов, и сердце не выдержало.

Начиная с 2014-го, супруги Коськовецкие были вынуждены скитаться по съемным квартирам. Оставаться в собственном жилье стало опасно.

«Наш дом в Марьинке, это окраина Донецка, обстреливали постоянно, - вспоминает дончанка. – В 2015 году снаряд пробил крышу и стену в спальне. У меня прямо из шкафа торчал огромный обломок. Все 8 лет обстрелы не прекращались, многие дома разрушены».

Это всего лишь одна судьба. Таких историй накопилось по всему Донбассу за восемь лет мытарств огромное количество.

В Нижнедевицком районе беженцев из ДНР и Харьковской области окружили заботой. А как иначе, ведь это же свои! Заместителя главы администрации района Веру Быканову, курирующую этот вопрос, беженцы воспринимают как доброго друга и защитницу.

«В пунктах временного размещения беженцы живут в комфортных номерах с душем и санузлами, для них организовано полноценное питание. По их просьбе привезли даже сало, которое не входило в меню! Регулярно завозим родниковую воду. За здоровьем наших гостей наблюдает медицинская сестра, при необходимости можно посетить профильных врачей, пройти процедуры, получить лекарства. Мы следим, чтобы беженцы ни в чем не нуждались», - говорит глава Нижнедевицкого района Владимир Просветов.

В районе для беженцев организовали и полноценный досуг. Тренеры, работники культуры, библиотекари, творческие коллективы приезжали по составленному графику, скрашивая свободное время гостей из Донбасса. Были организованы поездки в воронежский цирк, на всевозможные мероприятия. Понятно, что приехавшие дети посещали школу, им обеспечили учебники, школьную форму, доставку до места учебы.

Возможно, часть беженцев останутся в России. Районная власть готова оказать им содействие в получении гражданства, трудоустройстве, дальнейшей интеграции в общество.

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Задача – вырастить достойного гражданина

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В обеспечении жизни беженцев активно участвовали различные общественные организации, предприниматели, сельхозпроизводители, политические партии да и просто частные лица. В сложное время жители Нижнедевицкого района проявили человечность, сострадание, готовность прийти на помощь.

Но эти черты, как и любовь к Родине, не появляются на ровном месте. Лучшие человеческие качества нужно воспитывать, убежден глава муниципального района Владимир Просветов.

«Работа по патриотическому воспитанию должна быть системной, вне привязки к обстоятельствам. Ее нельзя превращать в конъюнктурный вопрос! И начинаться эта работа должна с семьи. Любовь к России, своей малой Родине нужно прививать с пеленок, основывается она на любви к матери, отцу, бабушкам, дедушкам, уважении к их труду. Потом уже эстафету воспитания подхватывают детские сады, школы, гимназии», - говорит Владимир Просветов.

В Нижнедевицком районе 14 организаций образования. Воспитательная работа в муниципалитете ненавязчиво приобщает школьников к российским традиционным духовным и культурным ценностям, нормам поведения в российском обществе.

Патриотическое воспитание ведется по нескольким направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, трудовое, экологическое, спортивно-оздоровительное, туристко-краеведческое, социальное.

Одно из направлений воспитательной работы - «Ключевые дела». Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников. Они объединяют детвору с педагогами в единый коллектив через Дни единых действий. Традиционно в школах, колледжах отмечаются такие праздничные даты, как День знаний, День народного единства, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы и другие красные дни календаря.

Дети Нижнедевицкого района вовлечены в участие в социальных проектах, патриотических, экологических, благотворительных акциях: «Бессмертный полк», «Зелёная весна», «Белый цветок», «Окно Победы», «Сад Победы», «Мы помним» и многих других.

О каждой можно написать много восторженных слов. Например, акция «Письмо солдату». Накануне Дня защитника Отечества школьники готовят письма и отправляют их по почте выпускникам, проходящим срочную службу в армии. Вот она, смычка поколений, воспитание уважительного отношения к военным, защищающим страну!

В районе свято оберегают память о Великой Отечественной войне. В Нижнедевицкой гимназии, Кучугуровской и Верхнетуровской школах работают паспортизированные школьные музеи. Все 10 школ имеют уголки воинской славы, а в 9 школах действуют юнармейские отряды.

Нужно ли удивляться, что школьники, историки и краеведы муниципалитета приняли активное участие в областном конкурсе творческих работ «Подвиг народа» под эгидой депутата Госдумы Сергея Гаврилова? При этом первое место среди взрослых участников завоевала учитель истории и обществознания Нижнедевицкой гимназии Елена Лопатина. Она рассказала о подвиге землячки, трактористки Зинаиды Молозиной, Героя Социалистического труда, чей трактор и сегодня украшает центр Нижнедевицка.

В рамках этого же проекта в сентябре 2021 года в селе Вязноватовка появилась Аллея памяти и мемориальная доска в честь вязноватовца Якова Доровских, повторившего подвиг Сусанина в годы войны.

…С недавних пор в учебных заведениях Нижнедевицкого района учебная неделя начинается с поднятия флага Российской Федерации. Верится, что эта традиция станет еще одним шагом в важном деле воспитания настоящих патриотов своей страны.