Нововоронежская АЭС провела первый после пандемии интеллектуальный марафон среди атомщиков

Фото Ольга Мартынова

За звание самых эрудированных боролись 13 сборных команд из разных производственных подразделений, в том числе и ветераны-атомщики. Приветствовали участников почетные гости – председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева и заместитель председателя профсоюзной организации НВ АЭС Тамара Ивченко. Турнир собрал полный зал городского Дворца культуры.

«Это первый марафон, организованный нами после пандемии COVID-19. По многочисленным просьбам сотрудников, мы возобновляем после долгого перерыва проведение марафонов, которые пользуются огромным спросом у наших работников. Чувствуется, что за два года коллеги очень соскучились по мероприятию, друг другу и поняли, как важно быть рядом. Сегодня наши команды все вместе за одним столом, готовые давать правильные ответы, значит, завтра они будут готовы также вместе решать важные производственные задачи, которые ставит Госкорпорация «Росатом», – сказал руководитель Клуба интеллектуальных игр НВ АЭС «Квазар» Евгений Голубев.

Интеллектуальный марафон состоял из трех частей, каждая – по 12 вопросов, посвященных самым разнообразным темам. К финалу турнира наметилось несколько команд-лидеров, которые не хотели уступать друг другу. Ведущему пришлось задавать участникам 7 дополнительных вопросов, которые и помогли определиться с победителями.

В итоге на первой строчке рейтинга расположилась команда «Пурпурные горносТАИ». Второе место – у команды из химцеха «Между нами, девочками». На третьем месте оказалась команда «1 контур».

«Все команды в этом зале мы так или иначе побеждали, постоянно занимая 2 и 3 места, и нам всегда чуть-чуть не хватало до полной победы. Сегодня мы, наконец, взяли 1 место. Секрет игры в том, что она – командная, и чем больше играешь вместе, тем сильнее становится команда. Мы не меняем участников, давно работая одним составом игроков. Мы работаем, как единая команда», – поделился капитан команды «Пурпурные горносТАИ», ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений НВ АЭС Александр Пилюгин.

Организаторами мероприятия выступили отдел социального развития, профком, Клуб интеллектуальных игр «Квазар», Организация молодых атомщиков НВ АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС