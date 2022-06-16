Мэр Вадим Кстенин сообщил о покупке новой спецтехники для уборки Воронежа

фото: пресс-служба Администрации городского округа город Воронеж

Районный комбинаты благоустройства получили новые тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины. В общей сложности распределили 24 единицы спецтехники. Это первые поставки – до конца года комбинатам закупят всего более 60 единиц. Так уборка городских улиц станет быстрее и эффективнее. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале в четверг, 16 июня.

Появление дополнительной коммунальной техники и оборудования к ней Вадим Кстенин анонсировал в начале года.

– Задачу усиления мощности наших комбинатов удается решать при поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева. При помощи регионального бюджета мы смогли направить на эти цели около 465 млн. рублей, – рассказал мэр.

Новую технику уже начали готовить к эксплуатации. Сейчас проводят технический осмотр и необходимую отладку. Ведется работа и по расширению штата водителей.

фото: пресс-служба Администрации городского округа город Воронеж

– Технику, аналогичную той, которая закупается, мы используем уже давно – это мощная дорожно-коммунальная техника, хорошо себя зарекомендовавшая, - рассказал руководитель управы Советского района Олег Копытин. - Работники, которые будут ей управлять – профессионалы, уже давно работающие в комбинате благоустройства, работающие на всех видах имеющейся техники. Поэтому в первую очередь мы закрепим новые машины именно за ними, а на высвободившиеся места примем новых сотрудников, обучим их – чтобы работа была более слаженной и оперативной.

фото: пресс-служба Администрации городского округа город Воронеж

Сейчас парк спецтехники насчитывает более 300 единиц. Однако в этом году запланированы масштабные инфраструктурные проекты, поэтому парк необходимо обновить, а также расширить его дополнительной техникой различной специализации. В частности, в планах начало строительства дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева и дороги по улице Загоровского, начало строительства ливневой канализации, которая будет отводить воду с территории новостроек на Ломоносова, Московском проспекте и Шишкова, включая очистные сооружения, строительство дорог в частном секторе так далее.

Кроме того, запланированы работы по содержанию улично-дорожной сети и уходу за зелеными насаждениями. К примеру, дополнительное оборудование необходимо для выкорчевывания пней – там, где ранее были удалены сухостойные и аварийные деревья, будут высажены новые растения.

фото: пресс-служба Администрации городского округа город Воронеж

– Всего мы приобретаем в этому году больше 60 единиц спецмашин, среди которых и мини-техника для усиления уборки тротуаров в зимний период – по этому направлению остаются справедливые нарекания у меня и у горожан. Также закупаем автогидроподъемники – для проведения необходимых работ на высоте, и оборудование для измельчения пней. Планируем системно убирать пни из приствольных квадратов на наших улицах, где производилось удаление старовозрастных, опасных деревьев, чтобы высаживать там крупномерные саженцы, – рассказал Вадим Кстенин.

Мэр заверил, что работа по обновлению парка спецтехники будет продолжена.

Мария Щербакова