Воронежские хирурги-офтальмологи впервые пересадили пациенту роговицу

Кератопластика – наиболее сложное вмешательство при тяжелых повреждениях глаза. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежские хирурги-офтальмологи впервые провели операцию по пересадке роговицы. 15 июня уникальную для региона процедуру сделали 56-летнему Виктору Тараканову. Пенсионер рассказал, что проблемы со зрением беспокоят его последние пять лет: обострилась армейская травма.

– У правого глаза фокус очень плохой. Если закрою левый, то практически ничего не вижу, – рассказывает Виктор Игоревич. – Когда обратился к медикам, сказали, что требуется операция. Предложили провести ее здесь, в Воронежской областной офтальмологической больнице, я не отказался.

У Виктора Тараканова обострилась армейская травма. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ

Для того чтобы пересадка роговицы стала доступна жителям нашей области, воронежские врачи прошли обучение у доктора медицинских наук, профессора кафедры офтальмологии ФМБА Андрея Золоторевского.

– Оптическая система глаза состоит из двух главных частей: хрусталика и роговицы. Роговица – та часть глаза, которая вставлена в склеру, в белочную оболочку, как стекло в часы. Располагается спереди. И так уж природа захотела, что если что-то взрывается или выплескивается, то оно всегда попадает не в нос или щеку, а в глаз. Именно поэтому патологии роговицы в структуре первичной инвалидности России занимают первое-третье место. Таких больных очень много, – объясняет профессор Золоторевский.

Проблемы с роговицей чаще всего возникают из-за травм, воспалительных заболеваний, связанных с несвоевременным походом к доктору, неправильным или самостоятельным подбором линз, а также с химическими повреждениями.

Профессор Золоторевский осматривает пациента. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

КЕРАТОПЛАСТИКА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

За последние годы диагностика и лечение патологий роговицы в России претерпели серьезные изменения. Всего несколько лет назад кератопластика считалась сложной операцией не только по медицинским показателям, но и по административно-организационным причинам. Благодаря тому, что появились глазные банки, как, например, «АЙЛАБ», директором которого является профессор Андрей Золоторевский, такие операции стали проводится во многих офтальмологических центрах страны.

Он также рассказал, чем кератопластика отличается от трансплантации.

– С медицинской точки зрения это совершенно разные вмешательства. Кератопластика – это пересадка неживой роговицы, пластическая операция. У донора забирается ткань глаза, затем ее исследуют, материал готовят и только потом делают пересадку. Трансплантация предполагает процесс: взяли и тут же пришили. У нас в России такие операции разрешены лишь в 4-5 крупнейших центрах, – рассказал Андрей Золоторевский.

Более подробно он поднял эту тему на конференции «Современные виды кератопластики и перспективы развития», которая прошла в Воронежской областной офтальмологической больнице. Профессор рассказал в своей лекции, что до 1992 года в нашей стране делалось много трансплантаций. Еще в 30-е годы прошлого века в глазной клинике Одесского университета известный советский ученый Владимир Филатов начал проводить пересадки роговицы консервированным материалом. Он первый в мире осмелился на такой эксперимент. Затем в 70-е годы Святослав Федоров предложил концепцию трансплантации для пересадки свежей донорской роговицы, которая забиралась не более чем через 12 часов после смерти донора. В первой Конституции Советского Союза от 1935 года существовало положение, что возможна донация глаза по медицинским показаниям и без согласия донора. А вот после 92-го прямые трансплантации запретили. Многие специалисты, которые умели делать такие операции, ушли на пенсию, и профессионалов, владевших методикой таких операций, практически не осталось. Сегодня кератопластика дала нам выход – работают глазные банки, которые поставляют материл для операций и проводится подготовка специалистов

МНОГОЛЕТНИЕ ОЧЕРЕДИ

В советское время воронежские медики активно занимались пересадкой роговицы. Однако в 1990-е из-за несовершенства правовой базы операции пришлось прекратить. Теперь же, десятилетия спустя, больница готова к возобновлению этой деятельности.

– Любое офтальмологическое учреждение, которое занимается оптико-реконструктивной хирургией должно иметь в своем арсенале проведение пересадок роговицы. До последнего времени в крупных областных центрах таких пациентов отправляли в федеральные клиники, в Москву. Но там большие очереди: операции приходится ждать год, а может и два. Разумеется, возможность делать кератопластику на месте, в Воронеже, свидетельствует о росте и развитии региональной офтальмологической клиники, – добавляет Андрей Валентинович.

Операцию Виктору Тараканову провели врач-офтальмолог центра микрохирургической высокотехнологичной помощи Андрей Попов и заведующий центром Александр Ролдугин. Пока что в Воронежской области только эти два специалиста могут выполнять пересадку роговицы. Однако, как отмечает Андрей Золотаревский, дело не в количестве, а в качестве.

– Хирургическая офтальмология – командная игра. Должна быть взаимозаменяемость. Анестезиологу, медицинской сестре, хирургу и операционной сестре нужно работать как единому слаженному механизму, – рассказывает профессор. Во время процедуры он также находился в операционной для оказания необходимой помощи.

Подобная процедура длится около часа. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ТОНКАЯ РАБОТА

Пересадка бывает двух типов – сквозная и послойная. Первая предполагает замену всей толщины роговицы, вторая – отдельные ее слои. Случай Виктора Тараканова был запущенным, поэтому пришлось менять роговицу полностью.

Подобная операция проводится под местной анестезией. Вся процедура обычно длится 40-60 минут. С помощью специального лазера офтальмологи выкраивают необходимый лоскут. Затем на его место помещают пересадочный материал – законсервированную роговицу (т.е. прошедшую определенную обработку и хранящуюся в определенной среде - ред). Новая роговица пришивается тончайшими нитками, чтобы достичь формирования тонкого рубца. Все манипуляции проводятся под микроскопом. Никакого специального оборудования для операции закупать больнице не понадобилось.

Восстановление после пересадки обычно занимает полгода. Иногда пациенты начинают видеть и раньше. Но в любом случае период послеоперационного наблюдения, выхаживания крайне важен.

Врач-офтальмолог, микрохирург Андрей Попов, который провел уникальную операцию, хоть и молодой специалист, но уже имеет хороший опыт.

– Я закончил Воронежский государственный медуниверситет, затем ординатуру на базе областной офтальмологической больницы. Начинал в отделении неотложной помощи, а затем в хирургии. У меня спросили: есть ли желание заниматься именно такими операциями. Мне это очень интересно. Прошел обучение, получил подтверждение – сертификат. Это направление очень важное и много пациентов в регионе, которые нуждаются в таких операциях. По большей части это пожилые люди, маломобильные. Раньше их направляли в Москву, теперь им не надо будет ехать за пределы Воронежской области.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ

– Для нашей областной больницы это имеет очень большое значение. Мы – первая клиника в Центральном Черноземье, где специалисты делают такую уникальную операцию. Кератопластика – наиболее сложное вмешательство при тяжелых повреждениях глаза. Кроме того, у молодых людей есть такое заболевание как кератоконус. Оно сопровождается изменением формы роговицы: из сферической она становится конусообразной. Снижаются зрительные функции, и здесь есть прямое показание для кератопластики. Поэтому мы понимали необходимость такого метода лечения для Воронежской области, – добавила заместитель главного врача областной офтальмологической больницы Элина Масленникова.

Элина Масленникова Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В регионе порядка 40 пациентов в год находятся в листе ожидания для пересадки роговицы. Теперь же все эти люди смогут получать необходимую помощь, не покидая пределы Воронежской области. Операции будут делать бесплатно, по федеральным квотам в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Офтальмологи уже выбрали следующего пациента для процедуры. И через несколько недель женщине сделают послойную пересадку роговицы.