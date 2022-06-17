Лучшие в профессии!

Фото: АО «Воронежнефтепродукт»

Конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы корпоративного обучения и смотром возрастающего профессионального мастерства работников «Роснефти». Конкурс способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и ответственности за безопасную работу.

Фото: АО «Воронежнефтепродукт»

В семи номинациях – «Оператор товарный», «Водитель», «Лаборант химического анализа», «Оператор-продавец», «Оператор-заправщик», «Старший смены» и «Работник кафе» - между собой соревновались лучшие работники.

Любое действие сотрудника Компании «Роснефть» на его рабочем месте регламентировано сводом правил Компании, которые помогают ему выполнять свою работу максимально четко, верно и безопасно.

Насколько конкурсанты знают эти правила и умеют ими пользоваться, оценивали компетентные члены жюри.

Фото: АО «Воронежнефтепродукт»

Конкурсная программа в номинациях включает два этапа – теоретический и практический. В рамках первого участники проходят тест на знание профессиональных стандартов, требований промышленной и экологической безопасности, правил эксплуатации и технологических характеристик оборудования. Но главное - практика, демонстрирующая умение конкурсантов выполнять свою работу с соблюдением всех действующих стандартов, находить выход из нестандартныхситуаций, видеть ошибки, специально для них устроенные членами жюри в торговом зале, и т.п.

Фото: АО «Воронежнефтепродукт»

Семь победителей отправятся отстаивать честь Воронежского региона на финальном этапе Смотра-конкурса «Лучший по профессии».

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