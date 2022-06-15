Под Воронежем у инвалида «увели» гараж, заплатив ему всего 5 тысяч рублей

Таким был гараж Артура (стоит за "ГАЗелью"). Фото: предоставлено Артуром К.

В редакцию «КП-Воронеж» обратился инвалид третьей группы Артур К. Мужчина пожаловался на то, что его нагло обманули при попытке продать гараж.

- Мой гараж размером 6 на 4 метра стоял в Северном микрорайоне. Решил его продать, но, прикинув расходы на транспортировку, посчитал, что легче будет гараж распилить на части и отвезти в пункт приема металлолома. Так я и сделал. Диспетчер фирмы утверждал, что распилят мне гараж бесплатно. Дали небольшой задаток – 5 тысяч рублей, обещали потом добавить основную сумму – еще 102,5 тысячи. Металл распилили и отвезли. Через какое-то время я приехал в пункт приема (он располагается в поселке 1-е отделение совхоза Масловский).

Дальше для Артура начались неприятные сюрпризы:

- Меня огорошили: дескать, больше мне никаких денег не дадут. При взвешивании металл почему-то потянул всего на тонну, хотя на самом деле его было минимум 4,3 тонны. Его свалили в общую кучу, но пообещали, что потом разберут, тем более мои куски были красного цвета, приметные. Меня такой расклад, конечно, не устроил. Договорился с управляющим фирмы, что металл, оставшийся от гаража, заберу 10 мая, при этом разговоре присутствовал полицейский. И он, и управляющий этой фирмы мне это гарантировали. 10 мая приехал, а мне сказали: вы опоздали, металл уже увезли. Подал заявление в полицию. Мне прислали ответ, что состава преступления в действиях приемщиков металла нет. А неофициально заявили: «Забудь и живи дальше», добавив, что я – далеко не первая жертва этих аферистов. Теперь обратился в прокуратуру Новоусманского района. Там обещали все же добиться возбуждения уголовного дела.

В эту кучу свалили металл, бывший гаражом Артура. Фото: предоставлено Артуром К.

В ответе полиции на заявление, который прислал нам Артур, говорится следующее:

- В ходе проведенной проверки было установлено, что 05.05.2022 года Артур К. решил сдать находившийся у него металлолом, после чего позвонил по объявлению. Через некоторое время на автомашине «ГАЗель» к нему приехали приемщики металла и грузчики, которые своим газосварочным аппаратом порезали и погрузили металлолом. Затем предложили его хозяину проехать в пункт приема в поселок 1-е отделение совхоза Масловский, на что он согласился. Там произвели взвешивание. За вычетом 15 процентов скидки на сорность, сварочные, разгрузочно-погрузочные работы и доставку, Артуру отдали 5 тысяч рублей. Он стал высказывать претензии, недовольный размером этой суммы, позвонил 112 и сообщил об этой ситуации. Ему предложили вернуть деньги и забрать свой металлолом. Он не согласился. Металлолом с указанного пункта приема отправили дальше, так как хозяин не успел его забрать. В данном факте отсутствуют признаки состава преступления.

Однако 9 июня Артур К. получил еще один ответ на свое обращение в региональное ГУ МВД. В нем сообщили:

- В ходе изучения материала об отказе в возбуждении уголовного дела выявлены нарушения законодательства РФ, а также ведомственных нормативных актов. В связи с этим начальнику ОМВД поручили провести служебную проверку. По ее результатам виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, начальнику ОМВД получили провести дополнительные проверки, об итогах которых сообщат.

Вся эта история выглядит по меньшей мере странной и «мутноватой». Остается надеяться, что сотрудники прокуратуры и все же решившие разобраться в ней дополнительно полицейские все-таки внесут в это дело ясность.