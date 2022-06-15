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Общество15 июня 2022 12:56

Под Воронежем у инвалида «увели» гараж, заплатив ему всего 5 тысяч рублей

Артур К. утверждает, что это не первая афера сотрудников новоусманского пункта приема металлов
Юрий КОЗЛОВ
Таким был гараж Артура (стоит за "ГАЗелью").

Таким был гараж Артура (стоит за "ГАЗелью").

Фото: предоставлено Артуром К.

В редакцию «КП-Воронеж» обратился инвалид третьей группы Артур К. Мужчина пожаловался на то, что его нагло обманули при попытке продать гараж.

- Мой гараж размером 6 на 4 метра стоял в Северном микрорайоне. Решил его продать, но, прикинув расходы на транспортировку, посчитал, что легче будет гараж распилить на части и отвезти в пункт приема металлолома. Так я и сделал. Диспетчер фирмы утверждал, что распилят мне гараж бесплатно. Дали небольшой задаток – 5 тысяч рублей, обещали потом добавить основную сумму – еще 102,5 тысячи. Металл распилили и отвезли. Через какое-то время я приехал в пункт приема (он располагается в поселке 1-е отделение совхоза Масловский).

Дальше для Артура начались неприятные сюрпризы:

- Меня огорошили: дескать, больше мне никаких денег не дадут. При взвешивании металл почему-то потянул всего на тонну, хотя на самом деле его было минимум 4,3 тонны. Его свалили в общую кучу, но пообещали, что потом разберут, тем более мои куски были красного цвета, приметные. Меня такой расклад, конечно, не устроил. Договорился с управляющим фирмы, что металл, оставшийся от гаража, заберу 10 мая, при этом разговоре присутствовал полицейский. И он, и управляющий этой фирмы мне это гарантировали. 10 мая приехал, а мне сказали: вы опоздали, металл уже увезли. Подал заявление в полицию. Мне прислали ответ, что состава преступления в действиях приемщиков металла нет. А неофициально заявили: «Забудь и живи дальше», добавив, что я – далеко не первая жертва этих аферистов. Теперь обратился в прокуратуру Новоусманского района. Там обещали все же добиться возбуждения уголовного дела.

В эту кучу свалили металл, бывший гаражом Артура.

В эту кучу свалили металл, бывший гаражом Артура.

Фото: предоставлено Артуром К.

В ответе полиции на заявление, который прислал нам Артур, говорится следующее:

- В ходе проведенной проверки было установлено, что 05.05.2022 года Артур К. решил сдать находившийся у него металлолом, после чего позвонил по объявлению. Через некоторое время на автомашине «ГАЗель» к нему приехали приемщики металла и грузчики, которые своим газосварочным аппаратом порезали и погрузили металлолом. Затем предложили его хозяину проехать в пункт приема в поселок 1-е отделение совхоза Масловский, на что он согласился. Там произвели взвешивание. За вычетом 15 процентов скидки на сорность, сварочные, разгрузочно-погрузочные работы и доставку, Артуру отдали 5 тысяч рублей. Он стал высказывать претензии, недовольный размером этой суммы, позвонил 112 и сообщил об этой ситуации. Ему предложили вернуть деньги и забрать свой металлолом. Он не согласился. Металлолом с указанного пункта приема отправили дальше, так как хозяин не успел его забрать. В данном факте отсутствуют признаки состава преступления.

Однако 9 июня Артур К. получил еще один ответ на свое обращение в региональное ГУ МВД. В нем сообщили:

- В ходе изучения материала об отказе в возбуждении уголовного дела выявлены нарушения законодательства РФ, а также ведомственных нормативных актов. В связи с этим начальнику ОМВД поручили провести служебную проверку. По ее результатам виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, начальнику ОМВД получили провести дополнительные проверки, об итогах которых сообщат.

Вся эта история выглядит по меньшей мере странной и «мутноватой». Остается надеяться, что сотрудники прокуратуры и все же решившие разобраться в ней дополнительно полицейские все-таки внесут в это дело ясность.

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