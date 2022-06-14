Липецкие депутаты внесли изменения в региональное законодательство для оперативной помощи Донбассу

.

Сегодня состоялась внеочередная одиннадцатая сессия Липецкого областного Совета депутатов. Она прошла в заочном формате. В повестке дня был один вопрос.

Депутаты рассмотрели инициативу губернатора Липецкой области о внесении изменений в закон «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области».

В целях оказания гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик упрощена процедура отчуждения объектов областной собственности, среди которого движимое и недвижимое имущество. Сегодня в ходе заочного голосования депутаты единогласно поддержали представленный проект.

- Наш регион взял шефство над Володарским районом Донецкой Народной Республики. В ходе поездки туда губернатор нашей области и руководство ДНР обсудили, что в первую очередь нужно сделать, чтобы восстановить территорию и помочь жителям вернуться к мирной жизни. Чтобы ускорить оказание такой помощи Донбассу, сегодня мы внесли необходимые коррективы в региональное законодательство, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.