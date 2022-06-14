Учительница из Воронежской области выиграла «Хрустальную сову» и 600 тысяч рублей в финале летней серии «Что? Где? Когда?»

Наталия Алексеева надолго заставила запомнить знатоков свой вопрос о спичках, которые детям не игрушка. Фото: с сайта Первого канала.

Финал летней серии «Что? Где? Когда?» стал триумфом учительницы из Воронежской области Наталии Алексеевой. Ее вопрос выпал, когда знатоки команды Дарины Сибуль почти выровняли игру, после счета 0:3 ответив на два вопроса подряд.

Представляя Наталию Алексееву, ведущий отметил, что это уже 11-я ее игра в «Что? Где? Когда?», причем семь из них закончились победой телезрительницы. Она четыре раза играла в финале серии. Затем Борис Крюк задал вопрос:

- Во второй половине XIX века на неизвестном вам предмете начали размещать картинки-перевертыши. Вскоре от этой идеи отказались. Почему?

Знатокам минуты обсуждения показалось мало, и они взяли помощь клуба. Куратор молодой команды Дмитрий Авдеенко подсказал им версию о картах. Якобы картинки помогали шулерам их угадывать, потому от идеи и отказались. Эту версию и озвучила Дарина Сибуль. Однако она была неверной.

Правильную версию предлагал из зала Ким Галачян. На самом деле картинки размещали на спичках. Это очень нравилось ребятишкам. А спички, как известно, детям не игрушка.

В 2017 году в финале осенней серии, кстати, именно вопрос Наталии Алексеевой оказался не по зубам Галачяну, выступавшему в составе команды Бориса Белозерова. Учительница из Борисоглебска тогда спросила, какой товар рекламирует плакат, на котором написаны слова любви на английском языке и нарисован мужчина. Тогда, чтобы обдумать ответ, знатоки взяли дополнительную минуту. В итоге Ким Галачян предположил, что на плакате изображена реклама дезодорантов, так как мужчина «уверенно поднимал руки». На самом деле рекламировали стеклопакеты с повышенной шумоизоляцией, благодаря которым дама, которой мужчина делал признание, видела, но не слышала его. Личный реванш Галачяну удался, но знатокам это не помогло – 2:4.

В итоге команда Дарины Сибуль проиграла 4:6. А вопрос Наталии Алексеевой в борьбе за звание лучшего в серии конкурировал с тем, который принес победу телезрителям. Кстати, его задала тоже учительница Лола Шарапова из казахского города Тараз. Загадку, зачем жених должен был обглодать позвонок овцы и что с ним потом должен был сделать, знатоки не разгадали. А дело было в том, что он выбрасывал его своим друзьям, как на русских свадьбах невеста кидает свой букет.

Мнения разделились. Представитель спонсора игры «Альфа-банка» Владимир Верхошинский выбрал вопрос про букет невесты. Членам академии телезрителей Наталье Медведевой и Радику Хабибуллину больше понравилась загадка про спички. Наталья посчитала, что он более логичен, а Радику была симпатична его педагогичность.

Магистры тоже не были единодушны. Андрей Козлов и Александр Друзь отдали предпочтение вопросу Лолы Шараповой, а Максим Поташов и Виктор Сиднев, как потом и капитан проигравшей команды Дарина Сибуль – загадке Наталии Алексеевой.

В итоге Борис Крюк объявил победителем летней серии Наталью Алексееву. Она получила «Хрустальную сову» и 500 тысяч рублей вдобавок к 100 тысячам, выигранным за победивший вопрос. Кроме того, ведущий учел, что это уже восьмая победа Натальи и объявил о признании ее членом академии телезрителей. Теперь наша землячка сама будет участвовать в признании лучшими игроков «Что? Где? Когда?».

Напомним, Наталия Алексеева – не единственный успешный участник финальной серии «Что? Где? Когда?» из Воронежской области. В финале зимней серии 2016 года пенсионер из села Сухой Донец Богучарского района Николай Азарьев поставил в тупик команду Балаша Касумова вопросом: «Кто из ученых чаще всего упоминался в игре «Что? Где? Когда?»? Знатоки назвали Нобеля, а оказалось, что это академик Королев (имелся в виду адрес телепередачи). В итоге команда Касумова проиграла 5:6, а Николай Азарьев выиграл 1,4 миллиона рублей и «Хрустальную сову». На вопрос ведущего, куда он потратит деньги, Николай Петрович заявил, что раздаст долги.