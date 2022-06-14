В Воронеже вместо стихийной свалки на улице Калининградской создадут сквер

пресс-служба Воронежской городской Думы

Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и соцподдержке населения горДумы Владислав Новомлинский встретился с активистами из домов №№ 102 и 108 по улице Калининградской в Воронеже. Парламентарий обсудил с местными жителями важную тему –ликвидацию стихийной свалки около мусорных контейнеров. Расположены они рядом со 102-м домом.

В прошлом году этот вопрос уже поднимался. Владислав Новомлинский вместе с председателем горДумы Владимиром Ходыревым и депутатом областной Думы Михаилом Гусевым поспособствовали выделению средств на создание в этом месте сквера.

Сейчас выяснилось, что работы на объекте подрядчик выполнил некачественно: плитка начала отваливаться, забор не укреплен. У Владислава Новомлинского возник резонный вопрос к управе: был ли проведен контроль за реконструкцией и прописаны ли гарантии в контракте.

пресс-служба Воронежской городской Думы

Между тем в сквере продолжат работы: здесь планируют высадить деревья. И необходимо решить вопрос по уборке территории местной управляющей компанией. Пока это делают местные активисты, большинство из которых пожилые люди.

А мусорные контейнеры отсюда вывезут – так свалка будет ликвидирована. Вместо них возле каждого дома установят закрытые площадки для сбора коммунальных отходов. Средства на это Владислав Новомлинский выделит в рамках исполнения наказов избирателей. Места установки депутат обсудил с жителями, сотрудниками управы, директором УК Железнодорожного района и представителем «Экотехнологии».

Кроме того, парламентарий вместе со старшей дома № 102 осмотрел территорию, где планируется установить детскую и спортивную площадки. На эти цели Новомлинский и спикер горДумы Владимир Ходырев выделят в этом году более 600 тысяч рублей в рамках исполнения наказов избирателей.

пресс-служба Воронежской городской Думы

– Ко мне неоднократно поступали просьбы от жителей двух домов по улице Калининградская о создании сквера на месте несанкционированной свалки. Общественное пространство готово на 70%. Остаются вопросы по уборке данной территории, по облагораживанию и ограничению контура сквера. Эти вопросы решаемы. Мусорные площадки решено разделить на две отдельные к каждому дому, и в дальнейшем ограничение их с отдельными подъездными путями и доступом к ним с ключами, – подытожил Владислав Новомлинский.

Ирина Шабанова