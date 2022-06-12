Жителям пяти районов Воронежа на следующей неделе отключат кипяток

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В рамках летних профилактических работ на теплосетях на предстоящей неделе в Воронеже продолжатся плановые отключения горячей воды в многоквартирных дома. В период с 13 по 19 июня кипяток перекроют жителям следующих домов:

Железнодорожный район

14 — 27 июня

- Конституции, 135а, 139, 141а;

- Липецкая, 108а, 108б, 124;

- Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;

- Ленинский проспект, 223, 227;

- Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;

- Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

- Артамонова, 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

- Суворова, 116, 116а.

Левобережный район

14 — 27 июня

- Менделеева, 4а, 25;

- Цимлянская, 1, 8;

- переулок Цимлянский, 8а;

- Волго-Донская, 13, 16, 32;

- Костромская, 12, 13;

- Ростовская, 34;

- Новосибирская, 17, 19;

- Ростовская, 50/3;

- Волгоградская, 3, 5, 7, 33;

- Димитрова, 102, 137;

- Ржевская, 9, 9а.

Коминтерновский район

14 — 27 июня

- 45-й Стрелковой Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

- 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

- переулок Рамонский, 2;

- переулок Аннинский, 1а;

- Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в;

- Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13.

Советский район

14 — 27 июня

- Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

- Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;

- Проспект Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

- Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

- Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

- Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

- Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;

- Пешестрелецкая, 98, 100, 100а;

- Тепличная, 6Б; 6Г.

Центральный район

14 — 27 июня

- Карла Маркса, 31;

- Кости Стрелюка, 16а;

- Ломоносова, 114, 114/12, 114/13, 114/4, 114/5, 118;

- Рабочий проспект, 40;

- Фридриха Энгельса, 5а;

- Шишкова, 142/3; 142/5; 142/8.

16 — 29 июня

- Алексеевского, 27.