Рост цен, банкротство депутата и ректоры под санкциями: экономические новости недели для воронежцев

В Воронежстат рассказали, какие товары подорожали больше всего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Насколько за месяц выросли цены в Воронежской области? Сколько регион готов потратить на восстановление инфраструктуры Луганской народной республики? Когда Левобережные очистные передадут в концессию «РВК-Воронеж»? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Вместо 512 миллионов вернет 440 тысяч

Областной арбитраж завершил процедуру банкротства депутата городской Думы, главы транспортной компании «Автолайн» Дмитрия Крутских. Он был должен ПАО «Промсвязьбанк» более 512 млн рублей. Депутат посчитал, что такая сумма для него непосильна, поэтому самостоятельно инициировал банкротство.

Ранее Крутских заявлял, что огромные долги у него образовались из-за того, что он выступил в качестве поручителя по кредитам крупного предпринимателя, который неожиданно умер.

В итоге суд обязал депутата выплатить лишь 442,8 тысячи рублей в качестве финансовых санкций. Это всего 0,1% от суммы требований «Промсвязьбанка».

Выплаты для беженцев

Российский Красный Крест начал оказывать материальную помощь беженцам из Украины и Донбасса. Выплаты стартовали в Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях.

фото: Российский красный крест Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На материальную помощь могут рассчитывать пожилые люди, беременные женщины, семьи, где есть инвалиды, одинокие родители с детьми до 18 лет, а также многодетные.

Размер выплат зависит от состава семьи. Одиноким людям и семьям из двух человек положено по 5 тысяч рублей. Из трех-четырех - 10 тысяч, а из пяти и более - 15 тысяч рублей.

Воронежская область выделит Луганской 500 млн рублей

Власти Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве с Луганской народной республикой. В частности, договор заключен с Марковским, Меловским и Новопсковским районами. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале.

Наш регион поможет этим районам восстановить объекты коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также медучреждения. На данный момент специалисты готовят план работ. Вскоре на них выделят первый транш - 500 млн рублей.

«РВК-Воронеж» получит ЛОС до конца года

Власти Воронежа планируют заключить концессионное соглашение с «РВК-Воронеж» на реконструкцию Левобережных очистных сооружений к концу 2022 года. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам первого заместителя мэра по городскому хозяйству Сергея Петрина, на данный момент специалисты ведут согласование с надзорными ведомствами, а также завершают работу над инвестпрограммой. Предполагается, что компания должна будет вложить в ЛОС около 5 млрд рублей в течение десяти лет.

Договор концессии заключат на 10 лет Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Marriott продолжит работать в Воронеже

Международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott International (штаб-квартира находится в США) заявила о приостановке операций в России. В нашей стране она работает уже 25 лет.

В Воронеже отель Marriott расположен на проспекте Революции. Однако компании принадлежит только бренд. Все остальное (здание, земля) находится в собственности российских предпринимателей. Поэтому, по данным различных источников, закрытие отелю не грозит. Не исключено, что изменится название, но и с этим пока не торопятся.

«Синтез-Ойл» переедет из Репьевского района

До конца 2022 года решится вопрос с переездом предприятия «Синтез-Ойл» из Репьевского района. Местные жители уже несколько лет жалуются на то, что завод находится вблизи их домов и вредит экологии. По просьбам населения региональные власти подыскивают подходящий участок в другом районе. Об этом заявил глава департамента экономического развития Воронежской области Данил Кустов.

- Правительство ведет работу в этом направлении. Рассматривается несколько площадок в разных муниципальных районах области. Налажено сотрудничество с руководством «Синтез-Ойл», - рассказал чиновник. - Я думаю, что в течение 2022 года будет найдена площадка, соответствующая всем санитарным нормам.

Четыре воронежских ректора попали под санкции Украины

Украина ввела бессрочные экономические санкции в отношении четырех вузов Воронежа и их ректоров. В список попали: ВГУ и ректор Дмитрий Ендовицкий, ВГАУ имени императора Петра I и Александр Агибалов, ВГТУ и и. о. ректора Дмитрий Проскурин, а также ВГПУ и Сергей Филоненко.

Для учебных учреждений это означает запрет на культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты.

Главам вузов нельзя приобретать земельные участки на Украине, их активы в этом государстве, если такие имеются, будут заморожены, а выполнение финансовых обязательств перед ними приостановлено.

Министерство иностранных дел Украины намерено поставить вопрос перед странами Евросоюза и США о введении аналогичных санкций.

Цены на продукты за месяц выросли на 1,4%

В мае по сравнению с апрелем стоимость продовольственных товаров увеличились на 1,4%. Такие данные привели в Воронежстате. Если сравнивать с декабрем 2021-го, то рост составил 14,5%. При этом годом ранее за аналогичный период подорожание было на 5,8%.

За месяц больше всего выросли цены на мясные консервы, шоколад, растворимый кофе, черный перец, газированные напитки, картофель, репчатый лук, яблоки, виноград и лимоны (на 7,8 - 28,1%).

А подешевели пастеризованное молоко, консервированные овощи, яйца, почти все виды свежих овощей и груши (на 2,8 - 17,3%).

Непродовольственные товары за полгода подорожали на 15,1% (в мае 2021-го был рост 5,1%), а за месяц - на 0,3%.

На 5,8 - 11% выросли в цене электрические лампы, двухкамерные холодильники, шампуни, дезодоранты и роликовые коньки. Отмечено снижение стоимости бытовых плит, флеш-накопителей, мониторов для настольных компьютеров, ноутбуков и фотоаппаратов (на 9,1 - 15,5%).

В группе медицинских товаров больше всего подорожали метилуроцил, амлодипин, йод, электронные аппараты для измерения артериального давления и одноразовые шприцы (4,5 - 7,8%). Нафазолин, комбинированные анальгетики и АЦЦ подешевели на 5,5 - 14,5%.

Услуги за полгода стали дороже на 5,9% (в 2021 рост был на 0,4%), а за месяц - на 9,9%. На 5,9 - 19% повысилась стоимость проезда в поездах дальнего следования, услуг химчистки и прачечных, установки натяжных потолков, клинического осмотра животных.

Значительно снизилась стоимость работы сиделок, услуг в сфере зарубежного туризма, плата за пользование потребительским кредитом (на 5,5 - 23,7%).