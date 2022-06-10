Воронежцы обратились к председателю горДумы Владимиру Ходыреву за поддержкой

Фото Воронежской городской Думы

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел личный прием граждан. Основные вопросы, которые волновали воронежцев, касались проблем ЖКХ, благоустройства, ремонта в образовательных учреждениях.

К примеру жительница многоквартирного дома по улице Туполева пожаловалась на проблемы с вентиляцией в квартире. Владимир Ходырев посодействовал пенсионерке и связался с обслуживающей организацией. Специалисты оперативно приехали и помогли прочистить вентиляционный канал.

А сотрудники системы образования и родители учащихся попросили у председателя горДумы помочь отремонтировать ступеньки при входе в здание детской школы искусств №4 по улице Сухумской и с обновлением учебного класса №11 в школе №56. Владимир Ходырев заверил, что на эти цели денежные средства предусмотрены в рамках наказов избирателей, поэтому проблемы будут решены в ближайшее время.

– Определенную часть обращений граждан удается решить с помощью нескольких звонков, например, как в случае с прочисткой вентиляции. В некоторых случаях граждане приходят на прием с проблемой, над решением которой уже ведется работа. Например, проблемы социальных учреждений находятся на постоянном контроле депутатов, и средства на обустройство ступенек в ДШИ и ремонт класса в школе уже были заложены. Каждое обращение детально рассматривается, и ни одно не остается без ответа. Это – основа депутатской работы, – подчеркнул Владимир Ходырев.

Спикер большое внимание уделяет обращениям граждан своего округа. Фронт работ уже намечен на это лето и осень. Например, будут установлены детская и спортивная площадки по улице Калининградская, 102. Игровые комплексы в микрорайоне Отрожка по улице Богатырская, 34 и в микрорайоне Сомово по улице Конституции, 35. Дополнительное оборудование появится на площадках по ул. Луговая, 48, ул. Приграничная, 17 в микрорайоне Краснолесный, по улице 50-летия Советской Власти, 163а в микрорайоне Сомово.

Всего же с начала года в Воронежскую городскую Думу поступило более 420 обращений граждан.

Ирина Шабанова