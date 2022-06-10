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Общество10 июня 2022 16:58

Воронежцы обратились к председателю горДумы Владимиру Ходыреву за поддержкой

Парламентарий в ходе личного приема помог избирателям в решении насущных вопросов
Ирина ШАБАНОВА
Фото Воронежской городской Думы

Фото Воронежской городской Думы

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел личный прием граждан. Основные вопросы, которые волновали воронежцев, касались проблем ЖКХ, благоустройства, ремонта в образовательных учреждениях.

К примеру жительница многоквартирного дома по улице Туполева пожаловалась на проблемы с вентиляцией в квартире. Владимир Ходырев посодействовал пенсионерке и связался с обслуживающей организацией. Специалисты оперативно приехали и помогли прочистить вентиляционный канал.

А сотрудники системы образования и родители учащихся попросили у председателя горДумы помочь отремонтировать ступеньки при входе в здание детской школы искусств №4 по улице Сухумской и с обновлением учебного класса №11 в школе №56. Владимир Ходырев заверил, что на эти цели денежные средства предусмотрены в рамках наказов избирателей, поэтому проблемы будут решены в ближайшее время.

– Определенную часть обращений граждан удается решить с помощью нескольких звонков, например, как в случае с прочисткой вентиляции. В некоторых случаях граждане приходят на прием с проблемой, над решением которой уже ведется работа. Например, проблемы социальных учреждений находятся на постоянном контроле депутатов, и средства на обустройство ступенек в ДШИ и ремонт класса в школе уже были заложены. Каждое обращение детально рассматривается, и ни одно не остается без ответа. Это – основа депутатской работы, – подчеркнул Владимир Ходырев.

Спикер большое внимание уделяет обращениям граждан своего округа. Фронт работ уже намечен на это лето и осень. Например, будут установлены детская и спортивная площадки по улице Калининградская, 102. Игровые комплексы в микрорайоне Отрожка по улице Богатырская, 34 и в микрорайоне Сомово по улице Конституции, 35. Дополнительное оборудование появится на площадках по ул. Луговая, 48, ул. Приграничная, 17 в микрорайоне Краснолесный, по улице 50-летия Советской Власти, 163а в микрорайоне Сомово.

Всего же с начала года в Воронежскую городскую Думу поступило более 420 обращений граждан.

Ирина Шабанова

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