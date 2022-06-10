Губернатор наградил спикера Воронежской городской Думы Почетным знаком воеводы Сабурова

Фото: Воронежская городская Дума

Председатель городской думы Владимир Ходырев получил высшую награду для воронежских руководителей – Почетный знак воеводы Семена Сабурова «Служение и долг». Вручил ее лично губернатор Александр Гусев. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

Церемония вручения государственных и региональных наград была приурочена к празднованию Дня России и 88-летию образования Воронежской области. В числе приглашенных были руководители исполнительной и законодательной власти, федеральных органов власти, правоохранительных структур, главы администраций муниципальных образований, представители общественных организаций и духовенства.

Открылось мероприятие торжественным внесением флагов Российской Федерации и Воронежской области под звуки национального гимна. Затем с приветственным словом к участникам обратился губернатор Александр Гусев:

— Каждый из присутствующих здесь внес достойный вклад, чтобы эти даты и все, что с ними связано, были наполнены высокой значимостью и глубоким смыслом. Благодаря таким людям, как вы, — трудолюбивым, патриотичным, добросовестным, порядочным — развивается Россия, а участие Воронежской области в этом процессе становится все более заметным. Сегодняшние награды и звания означают благодарность страны и региона за ваши заслуги. За ваши профессиональные и человеческие качества. Все вы — высококлассные специалисты в значимых сферах жизнедеятельности, — сказал глава региона.

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев удостоился награды за активную законотворческую деятельность и большой личный вклад в совершенствование институтов гражданского общества.