В Воронеже пациентка и посетитель больницы чуть не подрались с охраной

Скрин с видео, предоставлено ДЗВО

На днях городские паблики соцсети обошли кадры конфликта между посетителем больницы СМП №10 («Электроника»), пришедшим проведать жену, и охраной лечебного учреждения. На видеозаписи сотрудники ЧОПа проявляют агрессию по отношению к оператору и нецензурно выражаются в его адрес.

Комментируя произошедшее, в пресс-службе департамента здравоохранения области, отметили, что на записи отражена только одна сторона конфликта. Остальная же осталась за кадром, из-за чего ситуация предстает в искаженном виде.

- 7 июня около 17:30 пациентка, находящаяся на лечении в стационаре, попыталась пройти через турникет для встречи с родственниками, - рассказали в ДЗВО. -Однако в настоящее время в связи с эпидситуацией выход пациентов за территорию лечебного корпуса, как и посещение пациентов родственниками, запрещен. Приём и выдача передач для пациентов больницы осуществляется через «Стол справок», что и было доведено до сведения пациентке сотрудницами охраны. Тем не менее, к турникету подошёл мужчина без медицинской маски, с ребёнком, передал пациентке три пакета и начал с ней общаться, перекрыв при этом проход.

По данным департамента, мужчина и женщина не реагировали на замечания охраны, вели себя агрессивно, ругались матом и оскорбляли сотрудников ЧОПа.

- Далее пациентка бросила сумки, приблизилась к женщине-охраннику, толкнула её сначала в область грудной клетки, затем нанесла удар по лицу открытой ладонью, тем самым спровоцировав сотрудника охраны, - продолжают в департаменте. - После этого стороны конфликта стали расходиться, но мужчина, подойдя к входной двери, продолжал нецензурно выражаться и, спровоцировав ответную реакцию, достал телефон и снял видео, которое в дальнейшем выложил в социальные сети.

В качестве подтверждения правоты слов охранников, ведомство приводит кадр из видео с камеры наблюдения, на котором пациентка, действительно, толкает сотрудника ЧОПА рукой.

Тем не менее, администрация БСМП №10 провела беседу с сотрудниками охранной организации о недопустимости нецензурных выражений в адрес пациентов и посетителей, а также направила соответствующее письмо в адрес руководства ЧОПа.