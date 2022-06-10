В Липецкой области по инициативе Игоря Артамонова выдан первый жилищный сертификат для детей-сирот

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В конце марта по инициативе губернатора региона Игоря Артамонова в Липецкой области принят закон «О социальной выплате на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно ему дети-сироты в возрасте 25 лет и старше, имеющие постоянный доход и состоящие в списке на обеспечение жилым помещением, теперь могут получить целевую выплату на приобретение жилья в виде сертификата. Первый сертификат сегодня, 10 июня, получил Владислав Курембин. Жилье, которое будет приобретено по сертификату, он уже присмотрел – это квартира в новых микрорайонах Липецка.

Ранее в Липецкой области реализовывался единственный механизм обеспечения жильем детей-сирот – приобретение жилых помещений. Данный сертификат – новая альтернатива обеспечения жильем указанной категории граждан. Целевую выплату можно использовать на приобретение жилья, в том числе добавить к другой сумме для покупки квартиры большего размера в любом муниципалитете Липецкой области. Важно, что приобретаемое помещение должно быть не меньше 32 квадратных метров, не находиться в залоге и не быть аварийным.

«Жилищные сертификаты позволят ускорить процесс обеспечения жильем детей-сирот, а также дадут им возможность использовать собственные или заемные средства при приобретении квартиры», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На данный момент поступило более 35 заявлений на оформление жилищных сертификатов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.