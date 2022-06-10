Более 480 офисов ВТБ будут работать в праздники

Большинство операций будет доступно пользователям удаленно в ВТБ Онлайн.

В период предстоящих выходных и праздничных дней ВТБ откроет для обслуживания клиентов-физических лиц 484 дежурных офиса. 11 июня для розничных клиентов будут работать 484 офиса ВТБ по режиму работы субботы. 12 и 13 июня будут доступны 90 дежурных офисов: 51 – в Московском регионе, 18 – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные – в других регионах России. Обслуживание юридических лиц в эти дни производиться не будет.

«На сегодняшний день в наших офисах ежедневно обслуживается около 100 тыс. клиентов. Сеть отделений банка ВТБ (ПАО) работает в привычном режиме, предоставляя клиентам качественное и максимально комфортное обслуживание, в том числе, и в праздники. При этом воспользоваться значительным числом наших продуктов и услуг во время предстоящих длинных выходных наши клиенты смогут дистанционно», – отметил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

Все операции по вкладам и накопительным счетам будут доступны пользователям интернет-банка и мобильного приложения. Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме. Списание платежей по кредитам и заявлениям на их досрочное погашение в ВТБ будут проводиться ежедневно в стандартном режиме.

Список дежурных отделений размещен на сайте ВТБ.