Игорь Артамонов: Мы помним нашу историю, храним память о мужестве ельчан

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Памятные клинки были изготовлены для Городов воинской славы. Торжественная церемония вручения прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В ней приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Ельца Евгений Боровских.

Присутствующих в зале руководителей регионов, мэров Городов воинской славы, ветеранов и сенаторов приветствовала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сердечно поздравляю глав регионов, представителей делегаций, жителей Городов воинской славы с этим знаковым событием! И в вашем лице передаю низкий поклон всем вашим героическим землякам – и тем, кто нерушимой стеной стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции», – сказала спикер Совета Федерации.

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Губернатор Липецкой области подчеркнул, что посетил церемонию с особой гордостью за Елец и его жителей. «Елец не раз вставал на пути врага. Ратная слава города идёт из глубины веков. Ельчане не дрогнули перед Тамерланом, остановили гетмана Сагайдачного, шедшего к Москве на помощь польским войскам. Елец встал на пути фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, не пустил врага к столице нашей Родины. Мы помним нашу историю, храним память о мужестве ельчан и всем сердцем любим этот прекрасный город!», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Клинки изготовлены Златоустовской оружейной компанией. Они инкрустированы полудрагоценными камнями. Длина каждого из мечей составляет 1,2 метра, вес – больше пяти килограммов. Всего сегодня было вручено 45 «Мечей Победы».

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.