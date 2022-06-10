Волонтеры Нововоронежа организовали праздник для особенных детей

Фото Ольга Мартынова

Местом проведения мероприятия стал Культурно-досуговый центр города атомщиков.

Волонтеры подготовили анимационную программу с музыкой, танцами, мастер-классами, играми, просмотром мультфильмов. В завершение встречи детей ждало чаепитие со сладким угощением и подарки.

«Мы с сынишкой Яном первый раз на таком празднике и нам все очень понравилось. Я могу отдохнуть, мой ребенок полностью занят, доволен, много улыбается. Это хорошее, теплое, душевное мероприятие, как будто ты в кругу друзей, это то, чего не хватает. Дети счастливы, мы тоже», – поделилась жительница г. Нововоронежа Светлана Колосовская.

Волонтерское движение г. Нововоронежа включает в себя более сотни волонтеров, участвующих в нем как индивидуально, так и от различных организаций и учреждений. Ограничений по возрасту нет. Штаб добровольческих организаций «Добрые сердца» возник в начале года и каждый день в него вливаются новые добровольцы.

«Наши волонтеры впервые встретились с такими детками и постарались скрасить их будни, окружить вниманием и заботой. Кто-то готовил программу, праздничный стол, кто-то встречал и провожал гостей, занятие нашлось каждому. Хотелось бы, чтобы не только на больших праздниках вспоминали про деток, чтобы подобные мероприятия стали частыми. Мы понимаем, что такие праздники – очень важная и необходимая часть социальной адаптации», – рассказала координатор по работе с волонтерами Штаба добровольческих организаций г. Нововоронежа «Добрые сердца» Евгения Васильева.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС