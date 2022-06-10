Последние новости Воронежа на 10 июня 2022 года: новые квитанции, банкротство депутата и опасное излучение

А в воронежском парке «Дельфин» скоро появится релакс-зона. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже Арбитражный суд завершил банкротство депутата гордумы Дмитрия Крутских. Инициатором этой процедуры стал сам слуга народа, который руководит также одной из крупнейших транспортных компаний города «Автолайн». Крутских задолжал ПАО «Промсвязьбанк» более 512 миллионов рублей. Такую огромную сумму он посчитал для себя невозможным выплатить, потому и инициировал банкротство. Сам Дмитрий Крутских утверждает, что долги образовались из-за того, что он выступил в качестве поручителя по кредитам крупного предпринимателя, который неожиданно умер. В итоге суд обязал депутата выплатить лишь 442,8 тысячи рублей. Это составляет всего 0,1 процента от суммы требований банка.

С июня воронежцы будут получать новые квитанции за воду. Теперь счета от водоканала объединят со счетами Фонда капитального ремонта. Новшество не коснется тех абонентов, которые платили за воду через счет УК (в общей квитанции), а также владельцев частных домов. Для них все останется как прежде. В пресс-службе РВК-Воронеж пояснили, что новые платежки будет иметь два QR-кода – для оплаты услуг каждого поставщика отдельно. А также напомнили, что получать квитанции можно и в электронном виде – в личном кабинете на сайте водоканала или в приложении «РВК.Услуги».

В воронежском парке «Дельфин» появится релакс-зона. На месте, где раньше стояла фигура кита, сделают ротонду, а также обустроят водопад. Там, где открывается хороший вид на окрестности, установят лавочки. Также в релакс-зоне будет длинный ряд качелей и сад камней. Кроме того, в парке разместят световую инсталляцию «Галактика». В северо-западной части парка сделают площадки для пляжного футбола, волейбола и стритбола. Что касается участке для стритбола, на ней положат асфальт, как и на скейт-парке. На маяке смонтируют верхнюю смотровую площадку и освещение. В зоне для питания обустроят навесы куполов. И также установят дополнительное освещение.

В воронежском ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных в мае. Среди мужских таковыми стали Мухаммед, Иосиф, Светозар, Измир и Усман. Также редкими считаются сейчас Георгий, Артемий, Борис и Петр. Что касается девочек, то самыми необычными оказались имена Евангелина, Марианна, Манэ, Светлана, Татьяна, Эмма и Тамара. Если говорить о самых популярных именах, то в мае родители отдали предпочтение Михаилам, Александрам и Артемам. У девочек тройка лидеров выглядит так – София, Мария и Полина. Всего за прошлый месяц в регионе родилось 1 333 ребенка.

В Воронеже в ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют опасное ультрафиолетовое излучение. Солнечная активность по специальной шкале составит от 6 до 7 баллов, что считается достаточно высоким и небезопасным показателем (максимальный – 12 баллов). В такую погоду больше всего страдают кожа и глаза. В самые жаркие часы – примерно от 10.00 до 16.00 – лучше находиться в тени, а на улице носить шляпу и одежду с длинными рукавами, а на открытые участки тела наносить солнцезащитный крем.