"БКС Мир инвестиций": ПИФы и доверительное управление становятся опорой для инвестора в период турбулентности

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Когда депозиты становятся все менее привлекательными, а перспективы снижения ключевой ставки ЦБ РФ очевидны, встает вопрос: куда направить свои средства инвестору? Какими плюсами обладают те или иные инструменты и как правильно их использовать?

Дорогие депозиты ушли

Банк России 26 мая опустил ключевую ставку с 14% сразу до 11%, и судя по сигналам регулятора, цикл снижения ставки не закончен. Одними из первых на смягчение денежно-кредитной политики традиционно реагируют ставки по вкладам. «Окошко» сверхвыгодных условий по депозитам закрылось.

Многие из тех, кто в конце февраля-начале марта «припарковал» свои средства на время вынужденных каникул на Мосбирже в короткие депозиты под сверхвысокие проценты, сегодня стоят перед выбором – куда можно выгодно и в то же время безопасно вложить накопления. Самостоятельный отбор ценных бумаг заметно усложнился в условиях, когда фондовый рынок перестраивается под новые геополитические и экономические реалии. Сегодня многократно возросла ценность профессиональной экспертизы, которая поможет определить точки роста, выбрать перспективные сектора и компании, оценить риски того или иного эмитента ценных бумаг.

В этом смысле делегирование активного управления сбережениями профессиональным финансистам – а именно в этом состоит одна из главных «фишек» коллективных инвестиций – весьма актуально. Риски и результаты инвестиций становятся заботой управляющих компаний, а УК в свою очередь жестко контролируются финансовыми властями. Не случайно в ЦБ советуют выбирать ПИФы и доверительное управление не только опытным инвесторам, но и новичкам на фондовом рынке.

Сейчас возможности для частных инвесторов в области фондов расширяются: если в начале апреля на бирже им были доступны операции менее чем с 50 паевыми фондами, то к концу мая их число уже достигло 129.

Купил и забыл

Рынок коллективных инвестиций имеет целый набор очевидных преимуществ.

Во-первых, низкий порог входа и простой механизм инвестирования. «Стоимость одного пая биржевого фонда начинается от нескольких сотен рублей. Также инвестор может пополнять свой счет на сумму, которую посчитает целесообразной и с подходящей ему регулярностью. Это, к примеру, могут быть 5-10 тыс. рублей ежемесячно», – отмечает Михаил Кузин, директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций».

Во-вторых, вкладывая средства в паевые фонды, инвестор получает портфель финансовых активов, которые с точки зрения управляющих УК и аналитиков являются наиболее привлекательными и перспективными. По сути, на инвестиционное решение – ПИФ или стратегию доверительного управления – работает целая команда экспертов, формирующих продукт и выводящих его на рынок.

В-третьих, государство со своей стороны не только внимательно следит за работой управляющих компаний и четко регулирует ее, но и поддерживает инвестирующих в ПИФы налоговыми преференциями. Если вы владеете паями более трех лет, доход от инвестирования в ПИФ освобождается от налога: инвестор может рассчитывать на налоговый вычет до 3 млн рублей ежегодно.

Паевая корзина

Чтобы приобретать различные финансовые продукты, сегодня не нужно выходить из дома. Например, в случае «БКС Мир инвестиций» можно открыть брокерский счет в одноименном мобильном приложении, пополнить его с карты любого банка, далее выбрать ПИФ в каталоге доступных продуктов, указать нужное количество паев и оплатить покупку. В удаленном формате пользователи приложения могут оформить и стратегии доверительного управления.

За последние несколько лет выбор паевых фондов заметно расширился. ПИФы могут быть ориентированы на инвестиции в самые разные активы, как российские, так и зарубежные. «В качестве примера можно привести фонд «БКС Российские акции», это хорошая возможность зайти по привлекательной цене в перспективные отечественные бумаги, которые самостоятельно отобрать непросто. Сейчас акцент в этом фонде делается на защищенные активы - сырьевых экспортеров и крупный ритейл», - поясняет Михаил Кузин.

Если говорить о вложениях в зарубежные бумаги, то можно также подобрать хороший вариант, например, «БКС Империя» позволяет одновременно инвестировать в надежные российские облигации и перспективные американские акции. За три года этот ПИФ показал доходность более 90%.

«В целом речь идет об инвестиции сразу в десяток или даже сотню ценных бумаг, которые получает инвестор, приобретая пай. Это позволяет сформировать отличную диверсификацию портфеля и снижает риски», - добавляет Михаил Кузин.

Стоит отметить, что пайщик может самостоятельно собрать себе портфель из нескольких ПИФов и тем самым дополнительно диверсифицировать свой капитал. У «БКС Мир инвестиций» только за последний год появилось более двух десятков новых продуктов коллективных инвестиций. При этом активы УК «БКС» за прошлый год выросли на 50%, а количество клиентов удвоилось.

Доверительное рядом

По данным ЦБ на конец 2021 года, количество инвесторов, разместивших средства в ДУ, составило 843 тыс. и выросло на 50% по сравнению с 2020 г. Объем портфелей составил 1,8 трлн руб. (+20% г/г).

Услуга доверительного управления еще пару лет назад рассматривалась как слабо доступная для массового инвестора, «порог входа» мог начинаться от 1-2 млн рублей. Сегодня на рынке доступны стратегии ДУ со стартовым капиталом от 100 тыс. рублей, что в разы ниже средней суммы депозита по стране.

При этом сбалансированные портфели ДУ могут показать результат, который способен заинтересовать большинство частных инвесторов. «При грамотном управлении доходность на горизонте свыше 2-3 лет лежит примерно посередине между портфелями акций с повышенным риском и консервативными облигациями», - отмечают в «БКС Мир инвестиций».

По всем договорам доверительного управления предусмотрена регулярная отчетность, таким образом, клиент всегда в курсе происходящего с его портфелем.

Отдельно отметим индивидуальное доверительное управление для состоятельных граждан. В отличие от коллективного инвестирования через ПИФ и использования стандартных стратегий индивидуальное ДУ предлагает клиенту более гибкий, персональный подход, в том числе в определении перечня и структуры активов. Инвестор здесь имеет возможность быть на связи с управляющим и его командой, он может оперативно запросить отчетность о своем портфеле, аналитику, прогнозы.

Одним из наиболее ярких примеров индивидуального ДУ является услуга Advisory от БКС. Она предполагает персональную стратегию управления в зависимости от запросов клиента. По итогам 2021 года Advisory от АО УК «БКС» признана лучшей услугой по управлению активами для состоятельных клиентов на российском рынке по версии Investfunds Awards.