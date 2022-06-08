Нововоронежские атомщики приняли участие в итоговой аттестации 45-ти будущих электромонтажников

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Экзамены проводились в два этапа: сначала подтверждение теоретических знаний, затем – практическая часть по стандартам World Skills, в формате демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж».

«Демонстрационный экзамен состоялся впервые. Выпускники, помимо теоретических знаний, должны были продемонстрировать свои умения руками. Практические навыки электромонтажа и на производстве понадобятся, и в жизни. Особо отличившихся студентов обязательно берем на заметку, хорошие кадры на нашей атомной станции всегда на особом счету», – отметил главный эксперт, ведущий инженер по релейной защите и автоматике НВ АЭС Александр Зимин.

Сорок пять выпускников колледжа демонстрировали свои навыки и умения перед экспертами атомной отрасли. Вошедшие в состав комиссии представители работодателей получили отличную возможность провести смотр потенциальных сотрудников.

С 2015 года учащиеся Нововоронежского политехнического колледжа участвовали в пилотном проекте «Демонстрационный экзамен» добровольно, с этого года он стал обязательным.

«За отведенные восемь часов предстояло осуществить наружный электромонтаж и собрать кабели в металлические короба. После этого надо было разобраться с проводами и щитками. Я уложился быстрее, все успешно подключил и получил отличную оценку. Выбрал электромонтаж потому, что это интересная техническая специальность. Хочу узнавать что-то новое и совершенствоваться, чтобы в дальнейшем реализовать свои способности на Нововоронежской АЭС», - признался студент НВПК Евгений Радченков.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС