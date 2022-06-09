Последние новости Воронежа на 9 июня 2022 года: убийство «сахарного короля», погибший на Украине старшина и шантаж младенцем

Воронежец поругался с женой и начал шантажировать ее: грозился выпрыгнуть из окна с новорожденной дочерью. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Тамбовской области застрелили владельца Грибановского сахарного завода. Основателя и руководителя ГК АСБ Юрия Хохлова убили 8 июня в Пичаевском районе. Главная версия произошедшего – конфликт с 49-летним фермером, который раньше арендовал у предприятия Хохлова землю. Потом предприниматель решил не продлевать отношения с аграрием, но тот продолжал пользоваться землей. Часть его посевов уничтожили, что стало причиной вражды. Накануне мужчины встретились. Фермер выстрелил из ружья в бизнесмена. От полученного ранения Юрий Хохлов сразу скончался. Предполагаемого убийцу нашли в машине на берегу водоема у села Рудовка. Мужчина покончил с собой.

В Каширском районе похоронили погибшего в ходе спецоперации 36-летнего Олега Рымара. Житель Воронежской области командовал мотострелковым взводом. Простились с погибшим в Олень-Колодезянском сельском клубе, отпевали военного в Храме Рождества Иоанна Крестителя. У командира остались двое детей. В начале июня на Украине также погиб наш земляк Сергей Кузнецов. Ранее стало известно о смерти старшины из Нововоронежа Артема Полупанова.

Воронежец с новорожденной дочкой грозился выпрыгнуть из окна. В Левобережном районе жители дома № 13 на улице Костромской стали свидетелями жуткого ЧП. 41-летний мужчина поругался с женой и начал шантажировать ее маленьким ребенком. Он высунулся из окна и начал кричать, что сбросится вниз. Соседи позвонили в правоохранительные органы. Приехавшим оперативникам пришлось действовать аккуратно. На переговоры мужчина не шел. К счастью, все закончилось благополучно. Дочку отобрали у отца. Девочку осмотрели медики, никаких травм у нее не обнаружили.

Тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов на 2023 год установят до 20 декабря. В облправительстве закончили сбор отчетов о деятельности организаций, которые работают в сфере обращения с ТКО. От анализа этих документов будет зависеть корректировка платы для населения. Об этом сообщили в департаменте по госрегулированию тарифов в 8 июня. В прошлом году обеспечение населения услугой по вывозу ТКО достигло 96%. Работу наладили во всех крупных городах, селах и поселках региона. Теперь все отходы обрабатываются и утилизируются в соответствии с требованиями законодательства.

Воронежский Детский литературный парк победил в конкурсе проектов благоустройства. Минстрой подвел итоги народного голосования. Большинство горожан отдали предпочтение территории, которая примыкает к Дворцу творчества детей и молодежи. Благоустройство пространства в рамках национального проекта пройдет в 2023 году. Кроме Детского литературного парка в конкурсе участвовал расположенный в Левобережном районе парк «Южный».